Sıcaktan eriyen asfalta yapışan yılanı vatandaş kurtardı

TÜM yurtta olduğu gibi Van’da da sıcak hava etkisini gösteriyor. Aşırı sıcaklardan dolayı insanlar kadar hayvanlarda etkileniyor. Bahçesaray ilçesinde yaşayan Timur Demirtaş isimli vatandaş, aracı ile ilçeden Çiçekli mahallesine giderken yol ortasında bir cismim hareket etiği, ama gidemediğini gördüğnde durup ne olduğunu anlamaya çalıştı. Aracından inen Demirtaş, yoldan karşıya geçmeye çalışan bir yılanın aşırı sıcaktan dolayı eriyen asfalta yapıştığını gördü. Bunun üzerine çevrede bulduğu ağaç dalları ile yılanı yapıştığı yerden kurtarmaya çalıştı. Uzun uğraşlar neticesinde kurtardığı yılanı önde yol kenarından geçen suya koyarak yıkadı, ardından ağaçlıkların arasına atıp özgürlüğüne kavuşturdu.