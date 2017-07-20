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Sıcaklıklar yeniden artacak

Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde bazı illerde, serin ve yağışlı havanın etkisini kaybetmesiyle sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Sıcaklıklar yeniden artacak

Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde bazı illerde, serin ve yağışlı havanın etkisini kaybetmesiyle sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

20 Temmuz 2017 Perşembe 10:32
Sıcaklıklar yeniden artacak
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METEOROLOJİ 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Sorumlusu Rıza Seven, bölgede bugünden itibaren sıcaklıkların yükseleceğini bildirdi.Bölgenin özellikle hafta içi yaşanan serin ve yağışlı havanın etkisinden çıkacağını dile getiren Seven, şöyle devam etti: 

"Bölgemizin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli yağışlara, bölge genelinde hava sıcaklığının azalmasına ve kuzeyde 4 ila 8, güneyde ise 2 ila 5 derece normallerin altına düşmesine neden hava kütlesi, etkisini kaybediyor. Hava sıcaklığının yarın ve hafta sonu mevsim normallerinin ortalama 2 ila 4 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir."Seven, sorumluluk alanlarındaki Çanakkale ve Balıkesir'de sıcaklıkların yarın 30, cumartesi 32, pazar günü 33 dereceye yükseleceğini belirtti.Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Ergün Güler ise bölgelerinde hafta başından itibaren azalan sıcaklıkların, serin ve yağışlı havanın etkisini kaybetmesiyle bugünden itibaren mevsim normalleri civarına çıkacağını ifade etti.Bölgede yarından itibaren sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceğini anlatan Güler, şunları kaydetti: 

"Eskişehir'de temmuzun ilk yarısında gündüz sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 derece, gece sıcaklıkları ise 1 derece üzerinde gerçekleşti. Yağış miktarı ise normallerin altında kaldı. Eskişehir'de hava sıcaklıkları yarın ve cumartesi 32, pazar 33 derece olacak. Periyot boyunca rüzgarın kuzeyden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bursa'da ise yarın 32, cumartesi 33 ve pazar günü 35 derece sıcaklık öngörülüyor. Kütahya ve Bilecik'te cumartesi 32 ve pazar günü ise 33 derece sıcaklık bekleniyor." 

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Rıza SevenMeteorolojiSıcaklıklarSıcaklıklar ArtacakHava DurumuErgün Güler
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