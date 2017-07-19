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Sıcaklık 30 dereceyi aşacak

Kentte sele neden olan sağanakla birlikte mevsim normallerinin altına inen sıcaklıklar, yarından itibaren kademeli olarak artarak 30 derecenin üstüne çıkacak

Sıcaklık 30 dereceyi aşacak

Kentte sele neden olan sağanakla birlikte mevsim normallerinin altına inen sıcaklıklar, yarından itibaren kademeli olarak artarak 30 derecenin üstüne çıkacak

19 Temmuz 2017 Çarşamba 15:48
Sıcaklık 30 dereceyi aşacak
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İSTANBUL'DA dün sele neden olan sağanakla birlikte  mevsim normallerinin altına inen sıcaklıklar, yarından itibaren kademeli olarak  artarak, 30 dereceyi aşacak. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği  bilgilere göre, kentte bir süredir mevsim normallerinin altında seyreden  sıcaklığın yanı sıra etkili olan sağanak, yerini sıcak havaya bırakmaya  hazırlanıyor.
Bu kapsamda, güneşin kendisini göstermeye başladığı megakentte  sıcaklıklar yarından itibaren artmaya başlayacak. Ayrıca, kent genelinde hafta  boyunca az bulutlu hava kendisini gösterecek.
 
Son tahminlere göre, bugün kentte hissedilen sıcaklık 32 derece  civarında seyrederken, rüzgar saatte 26 kilometre hızla esiyor.
 
Sıcaklık kademeli olarak artıyor
 
Kentte yarından itibaren ise sıcaklık artmaya başlıyor. En düşük  sıcaklık 20, en yüksek 28 derece olacak. Ayrıca, yarın kendisini gösterecek az  bulutlu hava, etkisini hafta boyunca devam ettirecek.
 
Cuma günü de mevsim normallerine çıkacak havanın en düşük 22, en  yüksek ise 29 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.
 
İstanbul'da hava sıcaklığının cumartesi günü ise en düşük 22, en  yüksek 30, pazar ve pazartesi de en düşük 22, en yüksek 31 derece olması  öngörülüyor.
 
Kentte sağanakla birlikte zaman zaman fırtınaya dönüşen rüzgarın hafta  boyu saatte 21 ila 30 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

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İstanbulSıcaklıkHava Durumu
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