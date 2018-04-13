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SGK'ya borcu olanlar dikkat! 36 ay taksit imkanı geliyor

Devlet, borçlarını düzenli ödeyenlerin zora düştüklerinde imdadına yetişiyor. Vergiden sonra SGK primine de tecil ve taksitlendirme imkanı geldi

SGK'ya borcu olanlar dikkat! 36 ay taksit imkanı geliyor

Devlet, borçlarını düzenli ödeyenlerin zora düştüklerinde imdadına yetişiyor. Vergiden sonra SGK primine de tecil ve taksitlendirme imkanı geldi

13 Nisan 2018 Cuma 12:13
SGK'ya borcu olanlar dikkat! 36 ay taksit imkanı geliyor
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GEÇTİĞİMİZ günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre; ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlar SGK'ya olan borçlarını tecil ve taksitlendirebilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Bu imkandan yararlanmak için başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olmak ve başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait prime ilişkin belgeleri sürelerinde vermiş olmak gerekiyor. Son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olan borçlular tecil ve taksitlendirme yapabiliyor.

36 AYA KADAR TAKSİTLENDİRİLECEK

Tecil ve taksitlendirmelerde, tecil edilecek borç tutarına uygulanan gecikme zammı oranı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanacak. Borçlar 36 aya kadar taksite bölünebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
BorçSGKTaksit
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