SGK'ya borcu olanlar dikkat! 36 ay taksit imkanı geliyor

GEÇTİĞİMİZ günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre; ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlar SGK'ya olan borçlarını tecil ve taksitlendirebilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI
Bu imkandan yararlanmak için başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olmak ve başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait prime ilişkin belgeleri sürelerinde vermiş olmak gerekiyor. Son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olan borçlular tecil ve taksitlendirme yapabiliyor.
36 AYA KADAR TAKSİTLENDİRİLECEK
Tecil ve taksitlendirmelerde, tecil edilecek borç tutarına uygulanan gecikme zammı oranı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanacak. Borçlar 36 aya kadar taksite bölünebilecek.
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