SGK'dan büyük kolaylık! Artık e-Devlet'ten görüntülenebilecek

SOSYAL Güvenlik Kurumu, milyonlarca devlet memurunu ilgilendiren konuyla ilgili açıklamada bulundu. SGK, Hizmet Takip Programı'nda (HİTAP) yer alan hizmet belgesinin e-Devlet üzerinden görüntülenebileceğini bildirdi.

SGK Başkanlığı tarafından konu hakkında duyuru yayımlandı. İşte SGK'dan yapılan açıklama;

"E-DEVLET'TEN GÖRÜNTÜLENMESİNE BAŞLANDI"

"Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4C'si (Emekli Sandığı) kapsamında kamu idarelerinde aktif olarak görev yapan sigortalılar ile bu kapsamda görev yapmakta iken görevden ayrılmış olan sigortalıların hizmet başlangıcından itibaren tüm hizmet belgesi bilgilerinin elektronik ortama alınması amacıyla Hizmet Takip Programı (HİTAP) uygulamaya konulmuştu.

Hizmet Takip Programı'na, sigortalının halen veya son defa görev yaptığı kamu kurumu tarafından, hizmet başlangıcından itibaren tüm hizmet bilgileri (hizmet, öğrenim, unvan, askerlik, diğer sigortalılık süresi, borçlanma, fiili ve itibari hizmet süresi, makam-temsil-görev tazminatı, açık süre ile yaş tashihi ve kaza-i rüşt bilgileri) programa aktarılan bilgiler esas alınarak "Hizmet Belgesi" oluşturulmakta olup, söz konusu hizmet belgesinin e-Devlet üzerinden görüntülenmesine (14 Nisan 2012 tarihinden önce emekli aylığı bağlananlar hariç) başlandı.

"EMEKLİLİ OLABİLECEKLERİ YAŞ VE TARİHİ ÖĞRENEBİLECEKLER"

Sigortalılarımız e-Devlet üzerinden görüntülenen hizmet belgelerinden, hizmet bilgilerini, bu hizmet bilgilerine göre toplam hizmet süresini ve son defa 4C'ye tabi görev yapmış olmaları halinde de emekli olabilecekleri yaş ve/veya tarihi öğrenebileceklerdir.

Hizmet belgesi bilgilerinde hata veya eksiklik tespit edilmesi durumunda, hata veya eksikliğin düzeltilmesi hususunda halen veya son defa görev yaptığı kamu kurumlarının personel birimlerine müracaat edilmesi, ancak Kurumumuzca programa aktarılan borçlanma kayıtlarında hata olması durumunda ise müracaatın Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) yapılması gerekmektedir."