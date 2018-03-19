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Sevgilisiyle beraber olan kadını öldüresiye dövdü!

Geçen yıl İstanbul'da kaydedildiği sanılan görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. İki kadın başka bir kadını arabadan indirip meydan dayağı atıyor

Sevgilisiyle beraber olan kadını öldüresiye dövdü!

Geçen yıl İstanbul'da kaydedildiği sanılan görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. İki kadın başka bir kadını arabadan indirip meydan dayağı atıyor

19 Mart 2018 Pazartesi 17:06
Sevgilisiyle beraber olan kadını öldüresiye dövdü!
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GEÇTİĞİMİZ yaz Esenyurt - Beylikdüzü civarında çekildiği belirlenen video sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen bir kadın arkadaşıyla, lüks araçtan başka bir kadını indirerek meydan dayağı atıyor.

ÇEVREDEKİLER BİLE DURDURAMADI

Kadına önce hakaretler ve sinkaflı sözler sarf eden iki kadın hızını alamıyor. Arabadan sevgilisinin beraber olduğu kadını indirerek, arkadaşının da yardımıyla darp eden kadın, çevredekilerin müdahalesiyle bile durdurulamıyor

Kalabalığın araya girmesiyle ayrılan kadınlar, uzun süre sakinleştirilemiyor. Görüntüler kavga yeninden başlamak üzereyken sona ererken, olayın nasıl nihayete erdiği merak konusu...

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulMeydan Dayağı
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