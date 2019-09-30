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Sevgilisinden özür dilemek için aracına "Ben öküzüm" yazdı, kaza yaptı

Bursa'dan Bilecik'e sevgilisinden özür dilemek için gelen kişi "Beni affet, ben öküzüm" yazan aracıyla kaza yaptı. Elektrik direğine çarpan şahıs yaralandı

GÜNDEM 29.09.2019, 13:58
Sevgilisinden özür dilemek için aracına "Ben öküzüm" yazdı, kaza yaptı
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OLAY, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi ile İstiklal Caddesi kavşağının kesiştiği noktada meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bursa’dan Bilecik’te üniversite okuyan ve kendisini terk eden kız arkadaşının kaldığı Halime Hatun Öğrenci Yurdu önüne gelen Hakan Ünallı, aracını düğün arabası gibi süsledi. Üstüne de “Beni affet ben öküzüm” ve “Seni çok seviyorum Sibel” yazan Ünallı, yurdun önünde arkadaşları ile birlikte meşaleler yaktı. Hakan Ünallı, daha sonra 16 LFP 48 plakalı otomobili ile yurdun bulunduğu mahallede iddiaya göre gaz pedalının takılı kalması sonucu elektrik direğine çarptı.

Yaralanan Ünallı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

#sevgilisi
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