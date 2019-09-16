Sette sopayla dayak yedim
Merve Oflaz, Radio Slow Time’da Senem Aydın’ın sunduğu ‘Akşamüstü Kahvesi’ programına konuk oldu
GÜNDEM 16.09.2019, 09:16
MERVE Oflaz, Radio Slow Time’da Senem Aydın’ın sunduğu ‘Akşamüstü Kahvesi’ programına konuk oldu. ‘Arka Sokaklar’ dizisinde Bahar Komiser’i canlandıran oyuncu, “Çekimler sırasında ilginç bir anı yaşadınız mı?” sorusunu, “Senaryo gereği, bir suçluyu halktan kaçırıyoruz. O sırada insanlar onu taşlıyor ve sopalarla kovalıyor. Bir yardımcı oyuncumuz galiba sopasını kaybetti ve o sırada gerçek bir tane aldı eline... Sahne sırasında çok fazla gaza gelince, sopayla bir güzel dayak yedim” şeklinde yanıtladı.
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