Sessiz katil sepsis! Kanser ve AIDS’den daha ölümcül

TÜRK Yoğun Bakım Derneği tarafından, Sağlık Bakanlığı’nın destek ve katılımıyla Türkiye’deki tüm sağlık personeline yönelik, dünya genelinde ciddi bir halk sağlığı sorunu olan sepsisin tanı ve tedavisine ilişkin eğitim kampanyası başlatıldı. Türkiye’de sepsis gelişen hastaların hastane ölüm oranlarının ortalama yüzde 60 olduğunu belirten Türk Yoğun Bakım Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Necmettin Ünal “Her yıl sepsis gelişen 5.5-8 milyon arasındaki hastanın hayatını kaybettiği düşünülüyor. Sepsis genç, yaşlı, zengin, fakir, ırk ve cinsiyete bakmaksızın ölümcül klinik tabloyu oluşturuyor. Bağışıklık sistemi zayıflamış, 65 yaşında veya daha yaşlı, 1 yaşından daha küçük kişilerin riski daha yüksek. Sepsise yol açabilecek grip, zatürree ve diğer enfeksiyonlar için belli aralıklarla aşı yapılması ölümcül hastalığın gelişimini önemli oranda önlüyor. Sepsis akciğer, prostat ve meme gibi kanser türlerini ile AIDS vakalarının toplamından daha fazla kişide görülüyor” diye konuştu.



ANTİBİYOTİK DİRENCİ TEHLİKELİ

Tedavide en önemli yaklaşımlardan birinin erkenden uygun antibiyotik tedavisine başlanması olduğuna dikkat çeken Prof. Ünal “Antibiyotik tedavisine ne kadar erken başlanırsa başarılı olma şansı o kadar fazladır. Ancak bu konuda da bazı problemler var. Günümüzde mikroorganizmaların önemli bir kısmı bazı antibiyotiklere karşı direnç geliştirmiştir ve birçok antibiyotikten sepsis tedavisinde yararlanılamamaktadır. Bunun en büyük nedeni uzun yıllar boyunca antibiyotiklerin bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımının yanı sıra veteriner hekimlikte antibiyotik kullanımı ile ilgili kısıtlamaların yetersiz olmasıdır.



SEPSİS NEDİR?

Sepsis, enfeksiyona karşı vücudun verdiği cevabın organlara zarar vermesiyle ortaya çıkar. Şok, organ yetmezlikleri ve özellikle de erken tanınıp tedavi edilmezse ölüme yol açar. Aşı, antibiyotik ve yoğun bakım uygulamalarındaki tüm ilerlemelere rağmen enfeksiyondan ölümün en sık nedeni. Sepsis olan hastaların yüzde 30-60’ı hastanede ölüyor. Sepsis, yüksekten düşme, trafik kazası, miyokard enfarktüsü, ağır enfeksiyon, bir grip virüsü, yine basit veya zor bir ameliyat gibi herhangi bir nedenle vücutta ciddi bir stres yaratan olaylar sonrasında gelişebilir. Bunların etkisiyle aktive olan bağışıklık sisteminin olumsuz yönde çalışarak bir veya daha fazla organ yetmezliğine neden olmasıdır.