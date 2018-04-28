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'Sesim Olur musun?' paneliyle kadınların sesi oldular!

Kadınların iş ve toplum hayatındaki sorunlarının tartışıldığı; bugüne kadar organize sanayi bölgeleri, sanayi ve ticaret odaları, üniversiteler, belediyeler ve özel kurumlar bünyesinde seri halinde düzenlenen “Sesim Olur musun?” paneli, Total işbirliği ile gerçekleşti.

'Sesim Olur musun?' paneliyle kadınların sesi oldular!

Kadınların iş ve toplum hayatındaki sorunlarının tartışıldığı; bugüne kadar organize sanayi bölgeleri, sanayi ve ticaret odaları, üniversiteler, belediyeler ve özel kurumlar bünyesinde seri halinde düzenlenen “Sesim Olur musun?” paneli, Total işbirliği ile gerçekleşti.

28 Nisan 2018 Cumartesi 21:25
'Sesim Olur musun?' paneliyle kadınların sesi oldular!
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TOTAL Oil Türkiye A.Ş. işbirliği ile gerçekleşen, kadının toplum ve çalışma hayatındaki yerinin tüm yönleriyle ele alınıp, sorun ve çözüm önerilerinin tartışıldığı “Sesim Olur Musun?” Paneli, 25 Nisan 2018 Çarşambagünü Demirören İstiklal bünyesinde, “Social İstanbul İstiklal”de gerçekleştirildi.

Duygu Candaş moderatörlüğünde gerçekleşen panele, haber spikerleri Buket Aydın, Didem Arslan Yılmaz; Total Oil Türkiye A.Ş. Strateji, İkmal ve Ticaret Direktörü Evrim Akalın ve Demirören Holding Hukuk Müşavir Yardımcısı Avukat Burçak Ildır konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye’nin yakından takip ettiği ve güvendiği, kendi alanında etkin isimlerin bir araya geldiği panelde, kadınların iş gücü piyasasındaki genel durumu ve istihdamına yönelik sorunlar ele alındı.

‘Sesim Olur Musun’ panelinde ayrıca iş hayatında kadın istihdamının arttırılması ve toplumsal hayatta kadınların yaşadığı sorunlar da dile getirildi.

DUYGU CANBAŞ: BİR KİŞİNİN BİLE HAYATINI DEĞİŞTİRİRSEK NE MUTLU BİZE…

Panelin moderatörü Duygu Canbaş açılış konuşmasında şunları söyledi: “Bundan bir süre Reyhan Özdemir ile önce başladığımız Sesim Olur Musun panelleri, bir “sosyal sorumluluk” değil aslında “sosyal zorunluluk” projesi. Çünkü kadınların karşılaştığı birçok problemin yanı sıra, Türkiye’de her 10 genç işsizden 6’sı kadın. Koşulların iyileştirilmesi ve kadınların yararına bir noktaya gelmesi için uygulamadaki sınırların ortadan kalkması lazım. Biz de bu sınırların yok edilmesi adına neler yapabiliriz, geçmişten bugüne hangi noktadayız ve yarın için ne yapmalıyız bu panelde bunları ele alacağız. Bir kişinin bile hayatını değiştirirsek ne mutlu bize…”

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Sesim Olur Musun?Kadınların Iş Ve Toplum Hayatındaki SorunlarıOrganize Sanayi BölgeleriSanayi Ve Ticaret Odaları
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