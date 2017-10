Servislere üçlü emniyet geliyor

BAKAN Arslan gündemdeki konulara ve kamuoyuna açıklanması beklenen yeni servis yönetmeliğine ilişkin şu bilgileri verdi:



4 BAKAN BİRLİKTE AÇIKLAYACAK



Gençlerimiz bizim de ülkemizin de geleceği. Bir iki olay yaşandı ve benzer olayların yaşanmaması için bizim de taşıma amaçlı araçlardan doğan sorumluluğumuz var. Bunun tek bir yönetmelikle tek çatı altında toplanması ve her kurumun da o yönetmelik çerçevesinde ne yaptığını bilerek adım atması konusunda süreci başlattık. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı da bu işin içine kattık. Çünkü kreş hizmeti, engelli ve evde bakım ihtiyacı olan insanlar için çalışmaları var. 4 bakanlık, bu yönetmelik üzerinde epeyce çalıştık. Son aşamaya geldik. Geçen hafta bakanlar seviyesinde de nihai görüşmelerde bulunduk. Gelecek hafta (Salı günü) 4 bakan, bir araya gelerek okul ziyaretiyle birlikte bunun ayrıntılarını açıklayacağız.

ÜÇLÜ EMNİYET KEMERİ



Araçların gerekli kriterleri taşıması ve aksaksız denetim yapılması çok önemli. İkincisi araç sürücüsü, sahibi ve rehber personelle ilgili hem düzenleme hem denetimler çok önemli. Porsonelin zaman içinde özelliklerini kaybetmesi durumunda yapılacak müdahale de dahil. Gerekirse aracın servisten men edilmesine yönelik çalışmalar da yapılacak. Geçen sefer yaşadığımız olayın tekrar yaşanmaması adına çocuğun araca binip binmediğini, koltuğa oturup oturmadığını, koltuktan inip inmediğini, koltuğun boş olup olmadığını sürücünün önündeki ekrandan görebileceği sistem bu. Teknik olarak bunun çok farklı çözümleri var. Servis araçlarına elbette bir yükümlülük getirecek. Ama çocuklarımızın hayatı söz konusu. Sensör de olabilir benzeri bir önlem de. Ayrıca emniyet kemerleri uçaklardaki gibi 2 noktalı bağlantılı değil, sadece belde. Arabalardaki gibi 3 noktadan bağlantılı emniyet kemeri zorunluluğu gelecek. Her koltukta zorunlu olacak. Araçlar buna göre modifiye edilecek. Orada bir süre tanınacak. Son dönemde üretilen araçların birçoğunda zaten bu özellik var. Birtakım şeyler hemen yerine getirilebiliyor ki onlar hemen yürürlüğe girecek. Sürücüler ve rehberler için ilave kriterler konacak. Birtakım olaylara bulaştılarsa bu sektörde çalışamaz olacaklar. Yaş sınırı zaten var. Eskiden uyuşturucu ve cinsel istismara karışmış olursa diyorduk, şimdi onu biraz daha genişletmiş olacağız. Servislerin ek hizmetleri de oluyor. Onlardan men etmiyorum servisleri ama okula taşıma süresi olarak ‘şu kadar süreden geç alamaz, şu kadar süreden erken bırakamaz’ diyeceğiz.



ANLAŞMAYA MÜLKİ İDARE DE KATILACAK



Şimdi okul aile birlikleri ile servis sağlayıcılar direkt anlaşma yapıyor, öyle olmayacak. Mekanizmayı biraz daha genişleteceğiz. Okul katılacak, mülki idare, bakanlık katılacak. Sektörün kendini geliştirmesini sağlamak, yoksa kesip atmak değil. (Okulların kendi servisleri olması seçeneği) Maliyetleri düşünürseniz sürdürülebilir bir şey değil.



TÜRK TELEKOM BUGÜN DE DEVLETİN, YARIN DA



Türk Telekom (TT) altyapısının tamamı bugün de devletin, yarın da devletin. Türk Telekom’un devlete ödediği işletme bedeli, lisanslar, 79 milyar TL. 28.3 milyarlık yatırım yapılmış şirkete. 2013’de OGER Telekom borçlanıyor. Dolayısıyla OTAŞ’ın bir borcu var, temerrüte düşmüş durumda. TT’nin bu borca kefalet, herhangi bir teminat verme durumu söz konusu değil. OTAŞ firması TT’deki hisselerini rehin vermiş bankalara. TT’nin borcu yok ama diyelim OTAŞ borcunu ödeyemedi. O zaman denecek ki yüzde 55’lik hisseyi devretmek istiyoruz. Bunun prosedürü ayrı. 15 Temmuz’da TT altyapısının ne kadar önemli olduğunu gördük. Amacımız sorunun çözülmesi. Ortaklardan birinin sıkıntısı ayrı yürüyor, ona biz de dahiliz, TT’ye bir zarar gelmesin. bir sıkıntı yaşandığında yönetim kurulunu Hazine adına değiştirme şansımız var. Ama bu şirketin yönetimine el konacak, yönetimi tamamen değiştirilecek anlamına gelmeyecek. TT bugüne kadar 423 milyon liralık gayrımenkul satmış. Bu gayrımenkuller TT’nin işleriyle ilgili kullanma imkanı kalmamış olanlar. Santraller küçülmüş, dijitalleşmiş, onlardan kalan yer boşa çıkmış; onları satmış. buna karşılık 1.5 milyar TL’lik yeni gayrımenkul almış, büyüme stratejisine uygun şekilde. 12.6 milyar liralık borcu var. Burada bir gecikme, temerrüt söz konusu değil. Emsal şirketlere bakarsanız bu rakam çok küçük bir rakam. Bunu da yatırım yapmak için almış. S&P ve Fitch sürekli denetliyor ve yatırım yapılabilir şirket olarak her sene deklare ediyor. Bu yaz aylarında da bunun değerlendirmesini ve açıklamasını yaptılar.



Bakü-Tiflis-Kars hattında ilk tren seferi 30 Ekim’de



TÜRKİYE’NİN YÜKÜ KADAR YÜK TAŞIYACAK



(Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı) Etrafımızdaki coğrafyayı bir araya bağlaması açısından stratejik proje. 30 Ekim’de ilk resmi tren, Bakü’den çıkarak Kars’a kadar gelmiş olacak. Başlangıçta yük ağırlıklı ama sonradan yolcu ağırlıklı da hizmet edecek. Londra - Pekin arasını kesintisiz hale getirecek. 45-62 gün arası 12-15 güne düşüyor. Kapıdan kapıya götürmüş olacaksınız. Toplu taşıma yapıyorsunuz. Türkmenistan ve Kazakistan da çok önemsiyor. Tüm Türkiye’de 26 milyon ton taşıyoruz demiryoluyla. Sadece 24 milyon ton bu hattan taşınacak.



BAKIRKÖY’DEN ANKARA’YA TREN



(banliyö hatları) Gebze’den Halkalı’ya kadar kesintisiz hale getirecek. Marmaray hatlarında banliyö taşımacılığı yapılacak. Ankara’dan İstanbul’a gidecek YHT’lerimiz Haydarpaşa’ya kadar gidecek. Haydarpaşa tarihi binası, yüksek hızlı trenler için de kullanılacak. Buraya gelen yolculardan karşıya geçmek isteyen denizaltından Marmaray’ı kullanarak karşıya geçecek. Bakırköy’den binen birisi de direkt Ankara’ya kadar gidebilecek.



SABİT TELEFON YÜKSELİYOR



Mobilden de sabit hattan da her türlü hizmet veriliyor. Kafa karışıklığı olmasın diye tek vergi olarak yüzde 7.5’a getiriyoruz. Makineden makineye iletişim çok büyüyebilecek bir sektör haline geliyor. Oradaki yüzde 5’lik vergiyi tamamen kaldırıyoruz. Yoksa dışardan alınan sim kart marifetiyle yapıyorlar. Dışarıya para ödeyerek yapıyoruz. Sabit telefon kullanıcısı 11 milyona düştü, daha fazla düşmeyebilir. TT yeni hizmetleri sabit telefon üzerinden götürecek. O yüzden (sabit kullanımı) çok düşmeyecektir. Belki gelecekte tekrar ona dönülebilir bile. 77 milyon cep telefonu abonesi, 66 milyon da geniş bant internet abonesi var.