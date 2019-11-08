Servis aracıyla Eylül'ü ezip öldüren sürücü için tutuklama istendi
İstanbul Avcılar'da okul bahçesinde, 9 yaşındaki Eylül servis aracı altında kalarak can verdi. Servis aracı sürücüsü "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
AVCILAR'DA Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nu ezerek hayatını kaybetmesine neden olan sürücü tutuklanma talebiyle mahlemeye sevk edildi. Avcılar'da bir ilk okulun bahçesinde servis aracının manevra yaptığı sırada çarptığı 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan sürücü ifadesinde, "Aracın arka kısmında hosteslik yapan Serap 'çocuk çocuké diye bağırana kadar önümde çocuk olduğunu görmemiştim." dedi. Emniyetteki ifadesinin ardından da servis şoförü Hüseyin Y. sabah saatlerinde Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma savcısına ifade veren şüpheli,"kasten öldürme" gerekçesiyle tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ayrıca okul idaresinin olayda kusuru olup olmadığının da soruşturulduğu öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Avcılar'da Mehmetçik İlkokulunun bahçesinde servis aracı şoförü Hüseyin Y. manevra yaptığı sırada 2. sınıf öğrencisi Eylül Mirzaoğlu'na (8) çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan ve ağır yaralanan öğrenci, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Servis şoförü gözaltına alınırken kaza nedeniyle okulda eğitime 1 gün ara verilmişti.
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