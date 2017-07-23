Serveti 250 milyon dolar

YILDA 50'ye yakın konser veren Bieber'in sponsorluk gelirlerinin de 2017 yılında yüzde 18 arttığı belirtildi. Bieber'in engelleyemediği hobisi ise otomobiller. Bieber'in Ferrari, Bentley, Lamborghini, Mercedes ve BMW'den oluşan bu eşsiz koleksiyonunun değerinin ise 22 milyon dolar olduğu iddia edildi.
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