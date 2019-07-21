Serinlemek için göle giren iki kuzen boğuldu

Gece yarısı kahreden haber.Olay, akşam saatlerinde Sarıderesi köyündeki Tez gölünde meydana geldi. İddiaya göre, Amasra Lisesi 2. sınıf öğrencisi Buse Öztamur, amcasının kızı lise 1inci sınıf öğrencisi Neslihan Öztamur ile serinlemek için göle girdi. Uzun süre kızlarından haber alamayan ailelerin arama çalışması sonucu Buse Öztamurun gölde cansız bedeni bulundu. Haber verilmesi üzerine jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri geldi. Buse Öztamurun cenazesini gören aile sinir krizi geçirdi.Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2019, 08:37