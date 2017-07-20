Seri tacizcisi kamerada! Genç kız yaşadığı dehşeti anlattı

SOSYAL paylaşım sitesi Twitter'da "Selon" adını kullanan Mersinli genç kız, bir alışveriş merkezindeki giyim mağazında tacize uğradığını belirterek olayı takipçileriyle paylaştı. Kendisi gibi tacize uğrayan kadınların susmamamasını isteyen genç kız, taciz anını ve daha sonra yaşananları Twitter hesabından tek tek anlattı.

"KOLUNU BACAKLARIMIN ARASINDAN GEÇİRDİ"

Genç kız ibretlik olayı en başından sonuna kadar şu sözlerle anlattı:

"Bir mağazada gayet sıradan alışveriş yapmaya çalışıyorum elime bişeyler alıp bırakıyorum vs. Yanımdan bir adam geçerken önce omzuma çarpıyor. Sonra çarptığı kolunu bacaklarımın arasından geçiriyor ama bunlar baya saniyenin üçte birinde yaşanıyor. Şok olmuş bi durumdayım arkama dönüp adamı gördüm 'Sen ne yaptığını zannediyorsun' falan diyebildim aklıma gelen tek mantıklı şey bu oldu. Benim sesimi duyunca annem yanıma koştu adam hala diyor ki ben bir şey yapmadım adamı itekliyoruz filan.

"GÜVENLİK BİRİNİN SES ÇIKARMASINI BEKLİYORMUŞ"

"Sonra yanımıza bi kadın geldi daha adamla tartışma halindeyken adam az önce onu da taciz etmiş o da adamı izliyormuş bana bir şey yapacak mı. Acaba diye güvenlik çağırdık anında geldiler güvenlik de bu adamı takip ediyormuş ama birilerinin ses çıkarmasını bekliyorlarmış. Baya adam bana gelmeden önce bir kaç kadına daha aynı şeyi yapmış ama herkes sessiz artık her kadını nasıl bir korku sarmışsa.

"SADECE İTEBİLDİM, HAK ETTİĞİ BU MUYDU?"

"Öyle saçma bir an ki... ne yapacağım ben şimdi diyorsun ve bayağı yapman gereken bir çok şeyi yapamıyorsun. Mesela sadece itebildim adamı. Hak ettiği bu muydu, hayır. Annem sinirli ve adama vurmaya çalışıyor. Olayın yaşandığı mağazadan kamera kaydı istendi. Kayıtta da bariz bir şekilde belli. Bende de bir kamera kaydı var 15 saniyelik filan. Bendeki tam net değil çünkü ön cepheden gören bi kamera ama polisin aldıkları yandan görünüyor.



"O ADAMIN PEŞİNİ ÖLSEM BIRAKMAM"

"Karakola gittik ifade vereceğiz babam kardeşim filan da geldi. Hepimiz acayip gerginiz haliyle alt üst olmuş durumdayız. Tacizcinin adı S.A. İfadesinde alkollü olduğunu ve ne yaptığını bilmediğini söylemiş. Tacizci adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanacak, biz itirazımızı yapacağız. O adamın peşini ölsem yine bırakmam. İsterse dava milyon kere düşsün, ben aynı şeyi yapmaya devam edeceğim. Tek ricam, kadınlar korkmayın. Cinsel saldırıya sessiz kalmayın.

"İSTİYORUM Kİ BENİ BULSUN, BU SEFER NERESİNE VURMAM GEREKTİĞİNİ BİLİYORUM"

"İstiyorum ki o tacizci beni bulsun, bu sefer ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum. İlk neresine vurmam gerektiğini, yumruğumu nasıl sıkmam, yüzüne nasıl tükürüp o bana dokunduğu eline ne yapmam gerektiğini biliyorum."