Serhan Asker’den Halk TV'nin satış iddialarına açıklama

HALK TV'nin eski Genel Müdürü Şaban Sevinç'in Youtube üzerinden yayın yapan kanalı Bizim TV, Halk TV'nin satıldığını ileri sürdü.

Bizim TV'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir süredir satılacağı konuşulan Halk TV'nin, eski CHP lideri Deniz Baykal tarafından CHP'li işadamı Doruk Bulut'a satıldığı öğrenildi.

İngiltere'de yaşayan Türk iş adamı Cafer Mahiroğlu'nun Doruk Bulut'a Halk TV'yi alması için finansal destek verdiği belirtiliyor" denildi.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Serhan Asker Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada, “Kanalın satışıyla ilgili şu an herhangi bir durum söz konusu değil, satılmadı” dedi.

Halk TV’nin kurulduğu dönemde CHP Genel Saymanı olan Mahmut Yıldız ve TBMM Başkanvekili Yılmaz Ateş ile halen Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Tuncay Özkan, satış işlemine ilişkin soruları yanıtsız bırakırken, Aslı Baykal ve Ataç Baykal sessizliğini koruyor.

31 Mart seçimlerinin ardından kanalda pek çok gazetecinin işine son verilmişti.

T24