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Sergilenen araçlarla ilgili en çok merak edilen soruya yanıt verdi

Yenikapı'da sergilenen araçlardan dolayı İstanbul genelinde hizmetlerin aksadığı yönündeki iddialara yanıt veren Ekrem İmamoğlu, "Bu araçlar başka yerlerde kullanılıyordu. Hizmetler aksamamıştır. Bu tamamen uydurmadır" dedi.

GÜNDEM 07.09.2019, 11:12
Sergilenen araçlarla ilgili en çok merak edilen soruya yanıt verdi
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İBB'de ihtiyaç fazlası olduğu öne sürülen araçların Yenikapı'da sergilenmesinin yankıları sürüyor. Düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu araçların sergilenmesinden dolayı hizmetin aksadığı yönündeki iddialara yanıt verdi.

ARAÇLARDAN DOLAYI HİZMET AKSADI MI?

Bu araçların başka yerlerde kullanıldığını vurgulayan İmamoğlu, "Bizim şikayet hattımız var. Buralara konuyla ilgili bir şikayet gelmedi. Bunların tümü fazlalık araçlardı. Bu araçlar başka yerlerde kullanılıyordu. Biz göreve gelince hepsi garaja çekildi. Hizmetler aksamamıştır. Bu tamamen uydurmadır" dedi.

BAKAN SOYLU'YA YANIT

Dün basına konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesine kayyum atanacak" iddialarına Pazar günü katılacağı bir televizyon programında yanıt vereceğini söylemişti. Soylu'nun bu çıkışını da yorumlayan İmamoğlu, "Bütün bunlar polemik. Ben pazar günü kimin ne diyeceğini umursamıyorum. Benim işim İstanbullu'ya hizmet. O saatlerde İstanbullu'ya yeşil alan kazandırmak için çalışmada bulunacağım, bunu canlı da yayınlayacağız. Bakalım insanlar o polemiği mi merak edecek, yoksa orman işini mi merak edecek?" ifadelerini kullandı.

#Yenikapı #İstanbul #Ekrem İmamoğlu
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