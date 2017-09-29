Serbes'in mağdur ettiği aile: 'Yalan söylüyor'

KAZA tutanağını muhabirlerle paylaşn avukat Güler, Serbes’in itiraf mektubunda yer alan pek çok ifadenin gerçeği yansıtmadığını söyledikten sonra kazan tutanağı üzerinden açıklama yaptı.

Aydın istikametinde hareket halindeki iki araç 22 Eylül günü saat 04.30 sıralarında karşılaştı. Krokide görüldüğü üzere Özçelik ailesinin içinde bulunduğu 34 TV 9335 plakalı otomobile büyük bir hızla gelmekte olan Emrah Serbes yönetimindeki araç arkadan çarptı.



Serbes, önünde seyir halinde giden aracın sol arka tarafına şiddetli bir şekilde çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik’in kullandığı otomobil taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Çarpmanın şiddetiyle yol kenarındaki toprak alana savrulan Emrah Serbes’in arabası Özçelik ailesinin aracına çarptıktan 207 metre sonra durabilirken, önünde seyir halindeyken çarptığı Özçelik ailesinin 34 TV 9335 plakalı aracını da yaklaşık 16 metre savurdu.

Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yolda kalbi duran ve yapılan müdahalelerle hayata döndürülen Nilgün Özçelik, Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Burada tedaviye alınan ve yoğun bakıma alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazada yaşamını yitiren baba ve kızının cansız bedenleri, Manisa'nın Soma ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı. Kazayla ilgili dün Behzat Ç. kitaplarının yazarı Emrah Serbes'den itiraf geldi.

Sosyal medya üzerinden itiraf mektubunu paylaşan Serbes, kazanın sorumlusunun kendisi olduğunu söyledi. Kazada aracı kendisinin kullandığını ancak kazadan sonra arkadaşının suçu üslendiğini belirten Sebres, “22.09.2017 tarihinde İzmir-Aydın otobanında meydana gelen kazanın sorumlusu benim. Bu kazada aynı aileden bir baba-kız hayatını kaybetti, anne ise yoğun bakımda. Ölen genç kız, bir çocuk, 16 yaşında. Hiçbir şey bir genç kızın hayatından daha değerli değildir. Ama oradan günler geçtikçe bu vicdanı sorumluluğu kaldıramayacağımı anladım. Savcılığa geldim ve kendim teslim oluyorum. Hayatını kaybedenleri geri getirmeyecek olsa da cezam neyse çekmeye hazırım. Hayatını kaybedenlerin yakınlarından özür dilerim” diye paylaşımda bulundu. Bunun üzerine Torbalı Adliyesine gelen Serbes, suçunu itiraf ederek teslim oldu. İfadesinin alınmasının ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Serbes, tutuklanarak cezaevine gönderildi.