Şengör'den depremde kaç kişinin öleceğiyle ilgili korkutan tahmin!

PROF. Dr. Celal Şengör, gerçekleşmesi beklenen İstanbul depreminde kaç kişinin öleceği üzerindeki tahminiyle korkuttu. Şengör, "Ölü sayısı 100 bini geçer. Sadece deprem öldürmez. İstanbul'da depremin öldüreceği, yangının, paniğin öldüreceği insanlar var. Türkiye olacak yıkımı karşılayacak güçte değil." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE OLACAK YIKIMI KARŞILAYACAK GÜÇTE DEĞİL"

Fatih Altaylı'nın İstanbul depreminde ne kadar can kaybı yaşanacağını sorması üzerine Celal Şengör, bu konuda tahminde bulunan bir arkadaşının 50 ile 100 bin arasında bir tahminde bulunduğunu, kendisinin ise daha kötümser olduğunu söyledi. Şengör şunları söyledi: Mustafa, 8 bin binanın yıkılacağını, ölü sayısının 50 ile 100 bin arasında olacağını, maddi zararın 50 milyar dolar olacağını söylemişti. Dedim 'iyimser'. Zarar 50 milyar doları çok geçer. Ölü sayısı 100 bini geçer. Sadece deprem öldürmez. İstanbul'da depremin öldüreceği, yangının, paniğin öldüreceği insanlar var. Türkiye olacak yıkımı karşılayacak güçte değil.

"MAKSİMUM 7.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLACAK"

Celal Şengör, İstanbul'daki fay hatlarıyla ilgili tehlikeli bir durumun söz konusu olduğunu söyledi. Şengör haritada geçmiş yıllara ait depremleri yorumlayarak "Haritadaki kırmızılar deprem merkez üslerini gösteriyor. Son 10-15 yılda olan depremler. Fakat şurada çok dikkat edilecek bir şey var. Silivri ile Küçükçekmece arasındaki alanda mikrodeprem bile yok. Çok az var. Bu fayın kilitlendiğini gösteriyor. Deprem olmaması demek mutlaka kilitlendiği anlamına gelmez. Fakat deniz altında yapılan çalışmalar gösterdi ki; hareket etmiyor bu fay. Bu çok tehlikeli." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜKLÜĞÜ TAHMİN EDEBİLİYORUZ AMA SINIR VEREREK"

Şengör, depremi önceden bilmenin mümkün olmadığını söyledi. ?Şengör, depremlerin büyüklüklerinin verilerle tahmin edilebileceğini belirtirken, "Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak. Büyüklüğünü tahmin edebiliyoruz ama sınır vererek" ifadesini kullandı.