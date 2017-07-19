Senem Kuyucuoğlu’ndan çok cesur paylaşım

2014 yılında Uyuşturucu kullanırken görüntüleri çıkan Senem Kuyucuoğlu, uzun süre magazin gündeminden inmemiş, tedavi süreci sonrası geçmişe sünger çektiğini söylemişti.
Geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Artık temizim. Tedavimi başarıyla tamamladım. Eski formuma ve işimin başına döndüm. spor yapıyorum ve bir yıldır sadece ayran içiyorum" diyen tescilli güzel, İnstagram'da oldukça cesur ve iddialı bir paylaşıma imza attı.
Sırtı çıplak bir şekilde poz veren ünlü manken, söz konusu kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.