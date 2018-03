Ağrı'daki çatışmaya ilişkin Vural, "Ağrı'daki saldırı sonrasında milletin bayrağını, dilini, özgürlüğünü terör örgütüyle pazarlık yapanların makyajları dökülüyor. Sen hala İçişleri Bakanlığı'nı mı yönetiyorsun? Operasyon talimatlarını sen mi veriyorsun? Nevruz'da silah bıraktığı söylenen teröristler askerimize ateş açıyor" dedi.

"NEVRUZ'DA SİLAH BIRAKTIĞI SÖYLENEN TERÖRİSTLER ASKERİMİZE ATEŞ AÇIYOR"

"21 Mart'ta Dolmabahçe'de birlikte seçim kampanyasını açıklayan AKP, HDP ve PKK'nın son dönemlerde birdenbire ağız dalaşına girmesiyle ilgili bir tabloyla karış karşıyayız" diyen Vural şöyle konuştu: "Nevruz'da silah bıraktığı söylenen teröristler askerimize ateş açıyor. Eski İçişleri Bakanı Ala açıklama yapıyor. Sen kimsin? Senin görevin nedir? Milletvekili bile değilsin. Sen hala İçişleri Bakanlığı'nı mı yönetiyorsun? Operasyon talimatlarını sen mi veriyorsun? Ey tarafsız İçişleri Bakanı, neredesin sen? Türkiye'yi yöneten bir hükümet yoktur. Saray ve İmralı'ya teslim olmuş, gözü seçimdeki oya çevrilmiş 'al başkanlığı ver özerkliği' formülünü uygulamaktan başka işlevi olmayan bir irade vardır."

"AĞRI'DAKİ SALDIRI SONRASINDA MİLLETİN BAYRAĞINI, DİLİNİ, ÖZGÜRLÜĞÜNÜ TERÖR ÖRGÜTÜYLE PAZARLIK YAPANLARIN MAKYAJLARI DÖKÜLÜYOR"

Vural, "Ağrı'daki saldırı sonrasında 'çözüm süreci' diye pazarlanan bu çirkin ittifak, çirkin yüzünü bir kere daha göstermiştir. Hepinizin makyajları döküldü. Milletin bayrağını, dilini, özgürlüğünü terör örgütüyle pazarlık yapanların makyajları dökülüyor. Çözüm süreci yalanını pazarlayanların makyajları dökülüyor. Millete karşı maskelerinizi takıyorsunuz" dedi.

"BURADA HANGİ MASKELİ BALOYU OYNUYORDUNUZ?"

Dolmabahçe'de çözüm sürecine ilişkin yapılan toplantıdan görüntüler izleten Vural, "Burada hangi maskeli baloyu oynuyordunuz?" diye sorarak "AKP ve HDP tabiri caizse meydanlarda it dalaşı yapıyor. Seçime kadar düşük yoğunluklu, kontrollü gerilim stratejisi yürütüyor. PKK ile mücadele ediyor görüntüsü verilmek isteniyor. Koyun can derdinde kasap et derdinde. Bunlar oy peşinde. Haram olsun bu oyun üzerinden alınan oylara. Senin alacağın oy mu kıymetli, milletin güven ve huzuru mu önemli?" diye konuştu. Genelkurmay Başkanlığı'nın Ağrı'daki çatışmayla ilgili yaptığı açıklamaya değinen Vural, "AKP'nin terör örgütüyle mücadele amacında olmadığını ortaya koyduğunu" savundu.

"SEN NASIL BİR DİN ADAMISIN? SEN BENİM MİLLETİMİN SOYKIRIM YAPTIĞINI NASIL SÖYLEYEBİLİRSİN? TÜRK MİLLETİNDEN ÖZÜR DİLEMELİSİN"

Papa Francis'in 1915 Ermeni tehciriyle ilgili "20. yüzyılın ilk soykırımı" ifadesini kullanmasını eleştiren Vural, "Sen nasıl bir din adamısın? Sen benim milletimin soykırım yaptığını nasıl söyleyebilirsin? Hangi vicdan bunu söyletebilir? Bir de din adamısın. Bir milletin ısrarla 'ben soykırım yapmadım' demesi iradesine karşılık, Papa'nın bunu 'soykırım' diye ifade etmesi, tarihin kara yalanına itibar etmesi, vicdani görevini yapmaktan dahi uzak olduğunu ortaya koyuyor, Türk milletinden özür dilemelisin. Soykırım görmek istiyorsa, Ruanda, Srebrenitsa, Karabağ'a bak. Haddini ve yerini bileceksin. Külliyen reddediyoruz böyle bir şeyi. Benim milletim insanlık suçu işlememiştir. Ancak Başbakan Davutoğlu'nun açıklamalarına bakarsanız, Ermeni soykırımı meselesini kabul etmek bir zamanlama meselesidir. Ermeni soykırım iddialarının 100. yılında bu hükümet ne yapıyor? Bu konuyla ilgili giriştiği bir diplomatik atak var mıdır?" diye sordu.

"DOLAR 3 TL'YE DOĞRU GİDİYOR"

Doların yükselişine ilişkin Vural, "Sağlam temeller üzerinde olmayan Türk ekonomisinin savrulduğunu", doların 2.68' i bulduğunu ve 3 TL'ye doğru gittiğini kaydederek, "Onu bunu düşman göstererek bunların üstünü örtemezsiniz. Ekonomi yönetiminde kim olursa olsun, siyasi saiklerle değil Türkiye'nin gerçeklerini ifade etmesi gerekiyor " dedi.