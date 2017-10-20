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Semih Özakça'ya tahliye kararı

Açlık grevi yapan tutuklu Semih Özakça hakkında mahkemeden tahliye kararı verildi. Nuriye Gülmen hakkında ise tutukluluğa devam kararı çıktı

Semih Özakça'ya tahliye kararı

Açlık grevi yapan tutuklu Semih Özakça hakkında mahkemeden tahliye kararı verildi. Nuriye Gülmen hakkında ise tutukluluğa devam kararı çıktı

20 Ekim 2017 Cuma 18:43
Semih Özakça'ya tahliye kararı
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OLAĞANÜSTÜ hal kapsamında çıkartılan kanun hükmünde  kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen, işlerine dönmek amacıyla açlık grevi  yapan Nuriye Gülmen ile Semih Özakça'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak",  "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "terör örgütü  propagandası yapmak" suçlarından yargılanmalarına devam edildi. 
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasında,  tutuklu sanık Semih Özakça ve tutuksuz sanık Acun Karadağ salonda hazır  bulunurken, tutuklu sanık Nuriye Gülmen ise sağlık sorunları gerekçesiyle  duruşmada hazır edilemedi.
 
Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde sanık avukatlarının tahliyeye  yönelik beyanlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.
 
Buna göre mahkeme heyeti, sağlık problemleri gerekçesiyle Özakça'nın  adli kontrol şartıyla ve ev hapsiyle tahliyesine, hakkındaki somut deliller ve  tanık beyanları doğrultusunda Gülmen'in ise tutukluluk halinin devamına karar  vererek duruşmayı erteledi.
 
Duruşmanın öğleden önceki bölümünde tanık Berk Ercan'ın beyanları  dinlenilmiş, duruşma savcısı ara karar için verdiği mütalaasından sanıkların  tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesini talep etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Açlık GreviSemih ÖzakçaNuriye Gülmen
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