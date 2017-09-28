Semih Özakça: AKP ekmeğimle beni terbiye etmek istedi

ANKARA'DA Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) atıldığı işine dönmek için öğretmen Semih Özakça ile açlık grevi başlatan akademisyen Nuriye Gülmen’in davaları bugün başladı. Özakça mahkemeye tekerlikli sandalyeyle getirildi, Gülmen’in duruşmaya getirilmesi için yazılan yazıya Ankara Numune Hastanesi “sanığın duruşmaya katılması sakıncalıdır” cevabının verildiği öğrenildi.

KHK ile işlerinden atılan ve daha sonra ‘İşimizi geri istiyoruz’ talebiyle 200 günü aşan süredir açlık grevinde olan ve tutuklanarak cezaevine konan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın davasının ikinci duruşması başladı.Semih Özakça saat 11:00’de tekerlekli sandalye ile durusma salonuna getirildi. Semih Özakça’nın etrafına jandarma tarafından etten duvar örüldü. Semih Özakça zorla ayaga kalkarak sağ yumruğunu kaldırarak salonu selamladıktan sonra izleyiciler ve avukatlar Semih Özakça’yı alkışladı. Duruşmaya katılan Semih Özakça’nın oldukça zayıfladığı görüldü.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın aktardığına göre, duruşmada önce Semih Özakça’nın kimlik tespiti yapıldı, hakkındaki suçlama okundu.Mahkeme Başkanı, Semih Özakça’ya 3 avukat sınırlaması getirdi ve kendisinden üç avukat seçmesini istedi.Semih Özakça “Üç avukat seçmeyeceğim. Bu bir dayatmadır. Bize yapılan zulüm ve baskının parçasıdır. Bunu kabul etmiyorum. Benim yüzlerce avukatım var.” dedi.

Mahkeme başkanı ile avukat arasında “kanunsuz yorum” tartışması

Mahkeme, 149/3 maddesinde suç sınırlaması yapılmamış olup örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlarla ilgili düzenleme getirilmiş bulunması ve düzenlemenin amir hüküm niteliğinde olması madde metninde örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan bahsedilmiş olması, iddianamelerde sanıkların üzerine atılı suçları örgüt faaliyeti kapsamında işlediklerinin iddia edilmiş olması karşısında bu maddenin uygulanmamasına yönelik talep ve itirazların reddine oy birliği ile karar verdi.Mahkeme Başkanı, sanıkların müdafilerini seçmemeleri durumunda mevcut avukatlarından üçer sonrasına söz verilmeyeceğini bildirdi.

Duruşmada avukat ve mahkeme başkanı arasında geçen konuşma:

Avukat Teoman Özkan: Hangi maddeye göre seçeceksiniz,Mahkeme Başkanı: 149. maddeye göre biz öyle yorumluyoruz.Avukat Özkan: Bu kanunsuz yorum.

“Hukukun katledilmesini gözlerimle gördüm”

Ezilen, sömürülen işçiler adına… Hukuk diyerek yutturulmaya çalışılarak bu dava ile hukuk katledilmesini bizzat gözlerimle gördüm. Önce yerde inim inim inledi sonra sessizce can verdi. Şimdi ise bir cinayete ancak bu kadar yakından yanıklık ediyorum.

Mahkeme başkanı savunmaya müdahale etti

Mahkeme başkanı, savunmaya müdahale etti. Başkan, iddianamedeki suçlamalara yönelik savunma yapmasını istedi. Semih ise “Ben buraya gelebilmek için çok sabrettim, siz de biraz sabredin’ yanıtını verdi.

Eğitim alanında özelleştirme ile güvencesizleştirmenin önü açılıyorSemih Özakça savunmasına şöyle devam etti: AKP iktidarı, çocuklarımızın geleceğini, onların demokratik bilimsel eğitim hakkını çalmaktadır. Eğitim alanında özelleştirme ile güvencesizleştirmenin önü açılıyor. Ayrıca performans değerlendirme sisteminin önü açılmaya çalışılıyor.