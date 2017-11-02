Şemdinli'de 2'si asker 4 şehit

BU sabaha karşı Türkiye'ye sızmaya çalışan bir grup PKK'lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada, ilk belirlemelere göre, 2 asker ile 2 güvenlik korucusu şehit oldu. Çatışmada 4 PKK'lı terörist de ölü ele geçirildi. Bölgede helikopter desteginde kapsamlı operasyona başlandı.