Selin vurduğu İstanbul için Bakan'dan açıklama: Bu bir afettir!

İSTANBUL'DA gece aralıklarla yağan yağmur sabah saatlerinde şiddetlendi. Sabah 8.30'da havadaki siyah bulutlar nedeniyle gün aydınlanmadı. Şiddetli yağış nedeniyle bir çok yeri su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı. Aferi yaşayan İstanbul'la ilgili Ulaştırma Bakanı Arslan, " Avrasya Tünelinde sıkıntı yok. Çıkışta sorun yaşanıyor. Ulaşılamayan nokta yok. Tünel kısa sürede açılacak." dedi.

ULAŞTIRMA BAKANI: BU BİR AFETTİR, ZARAR KARŞILANACAK

Ulaştırma Bakanı, "Bu bir afettir, ulaşılamayan nokta yok. Hasar tespit edilince zarar karşılanacak" dedi.

"METREKAREYE 250 KİLOGRAM YAĞMUR YAĞMIŞ"

Bakan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Metrekareye 250 kilogram yağmur yağmış; bir saat, bir buçuk saatte, bu olağan üstü bir durum. Avrasya Tüneli'nde ekipler teyakkuz halinde. Su tahliyesi yapıyorlar. Kısa sürede de tünel geçişi başlamış olacak."

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK: CAN KAYBI YAŞANMADI

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıkladı.