Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada ara karar

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada ara karar
banner404

ANKARA 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları  Kampüsü'nde görülen duruşmaya, Demirtaş ile bazı avukatları Edirne F Tipi Kapalı  Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS vasıtasıyla katıldı. Demirtaş'ın diğer avukatları  ve bazı HDP'li milletvekilleri ile izleyiciler de duruşma salonunda hazır  bulundu.Demirtaş, duruşmanın öğleden sonraki bölümünde 14 no'lu fezlekeye  karşı savunma yaptı.
Demirtaş'ın fezlekeye yönelik savunmasının ardından iddia makamı  mütalaasını açıkladı.
Duruşma savcısı, üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç  şüphesinin bulunduğu ve bu suçların katalog suçlardan olduğu, ayrıca savunmasını  tamamlamamış olması ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle  Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.
Müzakere sonrası ara kararını açıklayan mahkeme, Demirtaş'ın  tutukluluk halinin devamına hükmetti.Duruşma, 18-19 Haziran'a ertelendi.
 

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2019, 23:59
YORUM EKLE
Gönder

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479