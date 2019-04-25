Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada ara karar

ANKARA 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, Demirtaş ile bazı avukatları Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS vasıtasıyla katıldı. Demirtaş'ın diğer avukatları ve bazı HDP'li milletvekilleri ile izleyiciler de duruşma salonunda hazır bulundu.Demirtaş, duruşmanın öğleden sonraki bölümünde 14 no'lu fezlekeye karşı savunma yaptı.

Demirtaş'ın fezlekeye yönelik savunmasının ardından iddia makamı mütalaasını açıkladı.

Duruşma savcısı, üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ve bu suçların katalog suçlardan olduğu, ayrıca savunmasını tamamlamamış olması ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Müzakere sonrası ara kararını açıklayan mahkeme, Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.Duruşma, 18-19 Haziran'a ertelendi.



Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2019, 23:59