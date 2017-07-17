Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Sela okuyan imama saldırı

İstanbul Eyüp'te sela okuduğu sırada, cami bahçesine maytap atan kişilerle tartışan imam ve kardeşi darbedildi

Sela okuyan imama saldırı

İstanbul Eyüp'te sela okuduğu sırada, cami bahçesine maytap atan kişilerle tartışan imam ve kardeşi darbedildi

17 Temmuz 2017 Pazartesi 07:07
Sela okuyan imama saldırı
banner404

EYÜP'te cami bahçesine maytap atan kişileri uyaran imam ve kardeşi darbedildi. Alınan bilgiye göre, Alibeyköy Karadolap Mahallesi'ndeki Nene Hatun Camisi'nin imamı Münip Polat, gece saatlerinde sela okumak için minareye çıktı. Bu sırada bazı kişiler, şişelerin içerisine koydukları maytapları, cami bahçesine attı.Gürültü nedeniyle selayı yarıda kesmek zorunda kalan Polat, minareden aşağı inip neden maytap attıklarını sorduğu 4 kişinin saldırısına uğradı. Polat'ın sopayla dövüldüğünü görerek olaya müdahale etmek isteyen emekli polis memuru kardeşi Ethem Polat da darbedildi.İmamı ve kardeşini darbeden kişiler, imamın eşine de taş atıp evinin camlarını kırdı. İmam Münip Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece sela okumaya başladıklarını belirterek, bu sırada karşı taraftan camiye saldırı yapıldığını söyledi.Polat, maytap ve bira şişeleriyle camiye saldırıldığını anlatarak, "Çok yüksek ses yaptığı için selayı bırakmak zorunda kaldım. Çocuklarımız ailemiz ve misafirlerimiz burada. Bu nedenle eşimin, 'ya böyle yapmayın çocuklarımız korkuyor' demesiyle tekrar oradan saldırı yapıyorlar. Bu nedenle selayı bırakmak zorunda kaldım. Bu işleri kim yapıyor teşhis etmek için yanlarına gittim. Caminin köşesinden onları gördükten sonra 'tamam beyefendi' dedim, geri döndüm. Biz geri geri gelince onlar bize küfür ve hakaret ederek, saldırı yapmaya başladılar. Biz geri çekildik. Bunlar bizim geri gelmemizi yanlış anladılar, üzerimize geldiler." diye konuştu.

"TAŞ ATTILAR, EVİMİN CAMLARINI KIRDILAR"

Kendilerinin olay büyümesin diye alttan aldıklarını dile getiren Polat, "Oradaki zatlar, bizi darbetti ve camimize saldırdılar. Biz de caminin içerisine girdik. Taş attılar, evimin camlarını kırdılar. Rica ediyoruz, 'ya burada çocuklar var lütfen yapmayın' diye, yine saldırıyorlar. Sela okundu diye yaptılar. Çünkü şimdiye kadar böyle bir şey olmadı. Selaya tahammülleri olmadığını anladım. İş büyümesin diye bir şey yapmadım." ifadelerini kullandı.Polat'ın ağabeyi Ethem Polat da Ankara'dan kardeşine misafir geldiğini anlatarak, kardeşinin maytap sesleri nedeniyle dışarı çıkması üzerine, kardeşini yalnız bırakmamak için yanına gittiğini söyledi.Ethem Polat, yanlarına gittikleri kişilerin kendilerine "Burası bizim mahallemiz, böyle şeyler yapamazsınız" dediklerini ifade ederek, "Biz de dedik ki 'ya biz ne yaptık. Biz vatanının, milletinin yanında kişileriz.' Dememizle kardeşimin üzerine saldırdılar. Bana da yumruk attılar. Biz de kendimizi savunmaya başladık. Benim belimde silahım vardı. Olay büyümesin diye bir şey yapmadım." ifadelerini kullandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
EyüpImamAnkaraİstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim