Sela okunmasın diye bakın ne yapmışlar?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesinde, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir cami görevlisinin tehdit edildiği ve sela okunmaması için caminin elektriğinin kesildiği belirlendi

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla 15 Temmuz gecesi Yukarıkızılca Mahallesi'ndeki camide sela okunması üzerine M.A. ve Y.K. camiye giderek görevli S.K'ya engel olmaya çalıştı.

Din görevlisine hakaret ve tehditlerde bulunulurken M.Ş'nin de caminin elektriğini keserek selanın okunmasına izin vermediği iddia edildi.

Armutlu Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başlattığı inceleme sonunda gözaltına alınan M.A, Y.K. ve M.Ş. tutuklandı.

Olayı soruşturan cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede, sanıklar hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "zincirleme suç halinde görevi yaptırmamak için direnme", "nitelikli hakaret ve tehdit" suçlamasıyla dava açıldı.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 29 Temmuz'da görülen ilk duruşmada sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verildi.



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