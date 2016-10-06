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Sela okunmasın diye bakın ne yapmışlar?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesinde, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir cami görevlisinin tehdit edildiği ve sela okunmaması için caminin elektriğinin kesildiği belirlendi

Sela okunmasın diye bakın ne yapmışlar?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesinde, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir cami görevlisinin tehdit edildiği ve sela okunmaması için caminin elektriğinin kesildiği belirlendi

06 Ekim 2016 Perşembe 14:48
Sela okunmasın diye bakın ne yapmışlar?
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İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerinden alınan bilgiye göre,  Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla 15 Temmuz gecesi Yukarıkızılca  Mahallesi'ndeki camide sela okunması üzerine M.A. ve Y.K. camiye giderek görevli  S.K'ya engel olmaya çalıştı.
Din görevlisine hakaret ve tehditlerde bulunulurken M.Ş'nin de caminin  elektriğini keserek selanın okunmasına izin vermediği iddia edildi. 
Armutlu Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başlattığı inceleme sonunda  gözaltına alınan M.A, Y.K. ve M.Ş. tutuklandı. 
Olayı soruşturan cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede,  sanıklar hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya  görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "zincirleme suç halinde görevi  yaptırmamak için direnme", "nitelikli hakaret ve tehdit" suçlamasıyla dava  açıldı. 
İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 29 Temmuz'da görülen ilk duruşmada  sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
 
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Son Güncelleme: 06.10.2016 16:02
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