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Sel manzaraları

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde dün etkili olan sağanak yağışın ardından ortaya çıkan görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı

Sel manzaraları

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde dün etkili olan sağanak yağışın ardından ortaya çıkan görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı

19 Temmuz 2017 Çarşamba 14:33
Sel manzaraları
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BAZI ev ve iş yerlerini su basarken, insan boyuna kadar ulaşan su birikintisi ilginç görüntüler oluşturdu.
İlçede sağanak yağıştan en çok etkilenen yerlerin başında Atatürk Mahallesi geldi. AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Salih Bezgin ve beraberindeki partililer, su basan Aynur Caddesi’ndeki evlerde incelemelerde bulundu. Sosyal medya hesabından boyuna kadar suyun içine gömülen bir kadın ile evinin önünde ağ atan bir vatandaşın fotoğraflarını paylaşan Bezgin, sadece bu binanın önünden 13 vidanjör su çekildiğini söyledi.

Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer ve Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı da, su basan yerlerde inceleme yaptı. Yağışın ardından tüm cadde ve sokaklarda Fen İşleri Müdürlüğü ile TESKİ ekiplerinin incelemelerde bulunduğunu belirten Mandalı, "Ekiplerimiz vatandaşlarımızdan gelen acil tüm durumlara müdahale etmeye ve her yere ulaşmaya çalıştı. Yaşadığımız bu afat büyüklüğündeki yağışta önemli bir kaybımız Allah'a çok şükür yok. Tüm alanlarda yaşanan problemleri ve nedenlerini tespit ettik notlarımıza aldık. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

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