Sel havadan görüntülendi

ŞİDDETLİ yağış il genelinde etkili oldu. Birçok ilçede etkili olan sağanak yağış, Silivri’de de çok sayıda konut ve arabada hasar oluşmasına neden oldu. Meydana gelen hasar ve tahribat drone ile havadan görüntülendi.
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