Sel felaketinden acı haber geldi

TRABZON'UN Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan kişilerden ikisinin daha cesedine ulaşıldı. Ölü sayısı 7'ye yükseldi, kayıp 3 kişi ise aranıyor.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Felakette, Araklı Belediyesi işçisi Ali Abdullah Osmanoğlu, Çamlıktepe köyü imamı Soner Özbay, Trabzon Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan, DSİ personeli Hasan Çakar ile Mehmet Cevahir hayatını kaybetti.

Felakette, Trabzon Büyükşehir Belediyesi çalışanları Erdoğan Uzun, Ali Kemal Coşkuner ile vatandaşlardan Mahmut Köseoğlu, Halim Köse ve Cengiz Cevahir ise kayıp olarak arandığı belirtildi.

Sel felaketinde Beytullah Bozali, Yusuf Kuloğlu, Havva Memişoğlu ve Kemalettin Aydın da yaralı olarak kurtarıldı. Yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

2 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden Araklı Belediyesi işçisi Ali Abdullah Osmanoğlu ile Çamlıktepe köyü imamı Soner Özbay için Araklı Hacı Hasan Küçük Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, ölenlerin yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Trabzon milletvekilleri Salih Cora, Bahar Ayvazoğlu, CHP Genel Sekreteri Akif Hamza Çebi, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ile çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ali Abdullah Osmanoğlu'nun cenazesi Çamlıktepe köyünde, Soner Özbay ise Aytaç Mahallesi'nde toprağa verildi.

SELDEN KURTULANLAR O ANLARI ANLATTI

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen selde, helikopterle kurtarılanlar yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Mahallede daha önce de sel ve heyelan yaşandığını anlatan Halim Köse, "Mahallede bu 6'ıncı yıkım. Daha önce gelindi, ama bir önlem alınamadı. Böyle can mı verilmesi gerekiyordu? Bakkalcı arkadaşımız yok, diğer arkadaşlarımız yok, herkes gitti. Olay anında ben evdeydim. Buraya sanki bir bomba düştü. O ara bakkaldaki amcamın oğluna telefon ettim ve 'çocuklar okulu temizliyorlar, okuldan onları alıp kaçın. Çok büyük bir gürültü var, dere geliyor' dedim. Bana sadece 'tamam, çıkıyoruz' dedi o an telefon gitti. Sonra binanın yıkıldığını gördüm. Sanki tsunami oldu. AFAD'ı, Jandarmayı aradık, 'geliyorlar' diyorlar, ama kimse o an gelemedi. Çocuklar okuldan kaçmışlar. Birinin kolu kesik. Arkadaşı onu sırtında 1 kilometre yukarı çıkarıyor. Vatandaş perişan ama derdini kimseye anlatamıyorsun. Önlem alınmalı. Burada hiç tedbir alınmadı" dedi.

'EVDEN ÇIKAMADIK'

Havva Cevahir ise, "Teyzemin eşi Mehmet Cevahir kayboldu. Oğlum kurtuldu. Oğlum Hasan Cevahir 17 yaşında. Okulda gitti, muhtarın ailesini aldı. Sonra yol bilmeyenlere yol gösterdi. Cesaret etti, daha sonra bir daha okula girip okuldan iki çocuk çıkarmış. Bize 'helikopter gelsin alsın sizi, çıkın' dediler ama çıkmadık. Dedik ki burada kalalım, ne olur ne olmaz. İki evin ailesi bir evde kaldık. Uyumadık, evde kalanları yedik ve sabahladık" diye konuştu.

Sele tanık olan İdris Köse de (64) “Dere çevreyi tahrip etti. Böyle bir afet görmedik. Heyelanlar oldu, o anlara tanık oldum. Çok korktuk. Binalar yıkıldı, yollar çöktü. Belediye ve DSİ görevlilerini su aldı götürdü. Tanıdıklarımız sele kapıldı, gitti” şeklinde konuştu.

KIZILAY YEMEK DAĞITIYOR

Kızılay ekipleri de Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde çadırlar kurdu. Ekipler, 300 kişilik kumanya ile vatandaşlara ve görevlilere yemek dağıtımı yapıyor. Kızılay ekiplerinin vatandaşlara yemek yardımını sürdüreceği belirtildi. Ekipler ayrıca Araklı Devlet Hastanesi önünde kurulan çadırlarda ise hastanede tedavi gören yaralıların yakınlarına çorba ve çay ikramında bulunuyor.

'HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI'

Bölgede hasar tespiti çalışmaların başlatıldığını ve gerekenin yapılacağını kaydeden Bakan Soylu, "Hasar tespiti noktasında çalışmalar başlatıldı. Hemen arkamızda bulunan okul da selden ciddi şekilde etkilenmiş durumunda. Buradaki hasarın giderilmesi için arkadaşlarımız gerekli tespitleri yapacaklar. Vatandaşlarımızın hasarları da tespit edilerek, gereği yerine getirilecektir. Çok geçmiş olsun. Bu coğrafyada bu tür sel ve heyelanlar oluyor. Gerekli tedbirler alınıyor. Tabi en tepeden gelen selin ve heyelanın verdiği yüklenmeyle, bu ağızda böyle bir felaketle karşılaştık. Geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

PAKDEMİRLİ: 3 GÜN YAĞIŞ VAR, EMNİYETLİ YERLERE GİDİN

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise, "Son beş gündür bölge için gerekli uyarılar yapılmıştı; 'Bu bölgeyi terk edin. Daha yükseklere gidin' şeklinde. Zaman zaman bu uyarıları almak da eksikliklerimiz oluyor. Ama bazen bu felaketi hissedemeyebiliyorsunuz. Şimdi olan oldu. Bundan sonra dikkat etmeliyiz. Çünkü üç gün daha yağış bekleniyor. Havanın güneş olmasının bizi aldatmaması lazım. Burada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ben vatandaşlarımıza daha emniyetli yerlere gitmelerini şiddetle öneriyorum. Üç gün daha yağış var. Ne geleceğini bilmiyoruz" dedi.

PROF. DR. BEKTAŞ: SEL FELAKETİ, DOĞANIN BİR UYARISI

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan sel afetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İklim değişiklikleri nedeni ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nin daha çok ısındığını ve bu ısınmanın ani yağışlara neden olduğunu belirten Bektaş, "Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmaların ortak sonucuna bakıldığı zaman Karadeniz’in küresel ısınmaya bağlı olarak sürekli ısındığını görüyoruz. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi, Batı Karadeniz Bölgesine oranla daha çok ısınıyor. 40 yıllık Karadeniz’in haziran ayında yani sel felaketini yaşadığımız bu ayda su sıcaklığı geçen yıl 19 dereceydi, şimdi ise 26 derece. Kıyaslama yapacak olursak Doğu Akdeniz ile Doğu Karadeniz’in su sıcaklığı aynı durumda. Isınan su yükselerek atmosferde dengesizliğe neden olmakta ve kıyı kenarlarında yağışlara sebebiyet vermektedir. Bilimsel çalışmalar bunu ortaya koymaktadır" dedi.

Araklı’da yaşanan sel felaketi olayının küresel ısınmaya bağlı ani yağış ve sel olduğunu ifade eden Bektaş, "Elbette orada HES'le ilgili bir durumda var. Fakat esas neden doğal olaydır. Yani HES borusunu patlatan sel felaketidir. HES borusunun patlaması şu anki mevcut duruma tabi ki olumsuz etki etti. Ağaçları kökünden söküp getiren yağmur sel elbette buradaki boruyu patlatacak. Başka HES’ler de olsa onları da patlatacaktı. Bizim özellikle dereleri ıslah etmemiz lazım. Dere kenarlarına yerleşim bina kurmamamız lazım. Bölgemizde maalesef vatandaşın dere içerisine yapmış olduğu bina mühürlendikten sonra belli bir bedeli ödenince mührü açtırılıp inşaatına devam ettiriliyor. Caydırıcı yasaların yapılması ve dere yataklarının temizlenmesi şart” diye konuştu.

‘KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ BİR FANTEZİ BİR TEORİ DEĞİL’

Yaşanan sel felaketinin doğanın bir uyarısı olduğunu ilerleyen aylarda daha etkili yağışların olacağını söyleyen Bektaş, "Artık küresel iklim değişimi bir fantezi bir teori değil, bunun sonuçlarını yaşıyoruz ve gelecekte de yaşamaya devam edeceğiz. Karadeniz bölgesinde yapılan bilimsel çalışmalar dikkate alındığında haziran temmuz- ağustos aylarının Doğu Karadeniz Bölgesi için kritik aylar olduğunu görebiliriz. Gürcistan Soçhi, Artvin, Trabzon üçgeni kritik bölgeler oldu. Çünkü Karadeniz bölgesinin en fazla ısınan yeri bu bölge ve risk buralarda çok büyük. Araklı ilçesinde yaşanan olay doğanın bize bir uyarısı. İlerleyen dönemlerde yani temmuz -ağustos aylarında yağışların getirdiği sel ve heyelanların maalesef çok daha fazla hasara neden olacağını göreceğiz" dedi.

SELDE MAHSUR KALANLAR BÖYLE KURTARILDI

Trabzon’un Araklı ilçesinde, 7 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp 3 kişinin bulunması için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğü sel felaketinin ilk gününde, DSİ ve AFAD ekiplerince mahsur kaldıkları bölgeden tahliyeleri sağlanan 76 kişinin kurtarılma anlarına ait fotoğraflar ortaya çıktı. İlçenin Çamlıktepe Mahallesi'nde aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu kişilerin, DSİ ve AFAD ekipleri tarafından Karadere üzerinden ulaşılan noktadan halat yardımıyla ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldığı anlar fotoğraf karelerine yansıdı. Çevre kentlerden de takviye gelen arama kurtarma birliklerince sel ve heyelan bölgesinden kurtarılan 76 kişinin, askeri helikopterle ilçe merkezine tahliyeleri sağlanmıştı.