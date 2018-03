Sel felaketi! Gece yarısı dehşeti yaşadılar...

BAYRAMİÇ İlçesi'nde saat 23.00'da başlayan sağanak yağmur, saat 02.00'a kadar sürdü. Debboylar Mevkii'nden gelen sular bölgedeki ev ve işyerlerinin sular altında kalmasına neden oldu. Sokak ışıklarının da sönmesiyle ilçe karanlığa gömüldü. Belediye itfaiye ekipleri evleri su ibaskınına uğrayanlara vidanjör ile su tahliyesi yaptı. Bayramiç-Çan Karayolu da yağmur nedeniyle su altında kalarak bir süre trafiğe kapatıldı. İlçedeki sokak ışıklarının yanmaması ve sağanak yağmurun devam etmesi nedeniyle meydana gelen hasarın belirlenemezken, sel sularının kaldırım taşlarını söktüğü görüldü.

SEL EN ÇOK GÖKÇEBAYIR KÖYÜNÜ VURDU

Ezine ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren yağış, akşam saatlerinde yerini sağanağa bıraktı. Sağanak nedeniyle Gökçebayır köyünde meydana gelen selde, 3 ev zarar gördü, bir ilkokul ile çok sayıda evin istinat duvarı yıkıldı. Sel sularının taşıdığı moloz, kepçe ve Greyder aracılığıyla yol üzerinden alındı.

Selden evi zarar gören Erkan Akbaydoğan, Bir felaket yaşadık. 37 yaşındayım böyle yağmur ve felaket görmedim. Evimizi gördüğünüz gibi su bastı. Her yer darmadağan oldu. Perişan haldeyiz dedi.

Gökçebayır Köyü Muhtarı Mustafa Kemal Canbeden, Akşam saatlerine doğru bir anda şiddetli bir yağmur ve arkasından rüzgarla birlikte dolu şeklinde yağmur şiddetini arttırdı. Yüksek miktarda bir yağmur düştü. Yağmur birkaç tane evimizin duvarlarını yıktı. Bazı evlerimiz sular altında kaldı. Allah başka keder vermesin. Önemli olan can kaybımız yok. Sadece evlerimiz duvarları yıkıldı. Bir araba evin altındaki garajda mahsur kalmış. Her taraf perişan halde diye konuştu.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürlüğü ekipleri, selin ardından köye gelerek incelemede bulundu. Köydeki hasarın Sabah yapılacak ön inceleme çalışmasının ardından belirleneceği öğrenildi.

'Mahsur kalan yaşlı kadını komşusu kurtarmış'

Gökçebayır köyü muhtarı Mustafa Kemal Canbeden, " Gündüz hava biraz patladı, çatladı. Akşam saatlerinde hafif başlayan bir yağmur. Arkasından dolu ve daha şiddetli rüzgarla birlikte şiddetini arttırarak yüksek miktarda yağmur düştü. Bu yağmur bir kaç tane evimizin kol duvarlarını yıktı. Gördüğünüz gibi evin içerisini su basmış. İçerisinde yaşlı bir kadın vardı. Komşusu tarafından kurtarılmış. Allah başka keder vermesin. Önemli olan can ve mal kaybımız yok. Sadece bir kaç tane evimizin kol duvarlarını bir araba depoda mahsur kalmış. Her taraf perişan vaziyette. Şuanda bir ön hasar tespiti yapılmadı. Yarın gündüz gözüyle arazilerimizde bu hasar kaybının daha büyük olacağını düşünüyorum. Zeytinlerimizde olsun bağ ve bahçelerimizde olsun insanların yemek için diktikleri çok şeyin hepsinin ben gittiğine inanıyorum. Domates, sebze, meyve bahçeleri, bunların hepsi çok büyük zarar görmüş durumda. 2 tane ana yolumuz kapanmıştı biz onları kendimiz açtık. Köy içerisinden yıkılmalardan dolayı kapanan yolları da açtık. Şuanda acil olarak geçilmesi gereken yerlerde kapalı yerimiz kalmadı" diye konuştu.

'Perişanız'

Selden zarar gören bir evin içerisinde mahsur kalan yakını kurtaran Erkan Akbaydoğan ise, " Felakete uğradık. 37 yaşındayım böyle yağmur ve felaket görmedim. Ev gördüğünüz gibi darmadağın. Su bastı. Perişanız. Yengemi zor kurtardım, suyun içinde kalmıştı. Her yer havuz ve göl gibiydi. Perişanız" dedi.

Diğer yandan şiddetli sağanak yağış nedeniyle oluşan şimşekler Çanakkale Boğazı üzerinde oluşturduğu görüntüler İHA kameraları tarafından kaydedildi.