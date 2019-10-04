banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

'Seksenler'in yayın tarihi belli oldu

TRT 1’in sevilen dizisi 'Seksenler’in yeni sezon ilk bölümünün yayın tarihi açıklandı

GÜNDEM 04.10.2019, 15:31
'Seksenler'in yayın tarihi belli oldu
banner404

FENOMEN yapım 'Seksenler', kadroya yeni eklenen isimlerle birlikte TRT 1 ekranında kaldığı yerden devam edecek. Dizinin yeni sezon ilk bölümü, 11 Ekim Cuma günü saat 20:00’de, ikinci bölümü 14 Ekim Pazartesi günü saat 20:00’de ekranlara gelecek. 'Seksenler,' üçüncü bölümden itibaren hafta içi her gün 18:00’de izleyici ile buluşacak.

Yapımcılığını Birol Güven, senaryosunu Birol Güven ile MinT yazar ekibinin üstlendiği dizinin, yönetmen koltuğunda Bora Tekay oturuyor. Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda; Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Ayşe Tolga, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Suzan Kardeş, Hakan Bulut, Onur Dilber, Hacı Ali Konuk, Tolunay Donat, Kemal Kuruçay, Betül Berk, Necmi Yapıcı, Özlem Balcı, Mehmet Elmas, Faruk Sofuoğlu, Ali Fuat Pekzeren, Aşkın Şenol, Eray Yasin Işık, Osman Büyükercan, Yasin Kaya, Gülseren Gürtunca, Yalçın Özden ve Tahsin Taşkın yer veriyor.
 

#Seksenler
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
banner384
Namaz Vakti 04 Ekim 2019
İmsak 05:29
Güneş 06:48
Öğle 12:51
İkindi 16:08
Akşam 18:44
Yatsı 19:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gaziantep FK 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2
banner440
banner545