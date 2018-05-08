Şeker komasına giren adam için polis ekipleri seferber oldu

TAKSİM Meydanı'nda şeker komasına giren bir kişi vatandaşları ve polisi seferber etti. Edinilen bilgilere göre, 38 yaşındaki Fas uyruklu olduğu öğrenilen bir vatandaş şekerli yiyecekleri çok tüketince yağmurlu havada şeker komasına girerek, polis ekiplerinin bulunduğu bölgeye düştü.
Yerde birinin hareketsiz yattığını gören polis ekipleri adamın yardımına koşarak, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, yağmurlu havada adamın ıslandığını gören polis memuru kendisi ıslanırken şemsiyesini adamın üstünü tuttu. Bu sırada da polis memurunun yağmurda ıslanması dikkat çekti.
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