Şehrinin sorunlarını karikatürle anlatıyor

KİLİMLİ ilçesinde restoran işletmeciliği yapan Şerif Cihan, 10 yıl önce karikatür çizmeye başladı. Çocukluğundan bu yana çizim yaptığını anlatan Cihan, kentte yayın yapan yerel gazetelerde de karikatür çizdi. Şehrin sorunlarını anlattığı karikatürlerde yerel yöneticilerin yanı sıra yaşanan günlük olayları da çizen Şerif Cihan, en büyük hayalinin ise ulusal yayın yapan bir karikatür dergisi çıkartmak olduğunu ifade etti.Cihan, "Karikatüre ilgim çizimle başladı. İlkokulda çocukluğumdan beri çizmeyi seviyorum. O zaman pek karikatür değil de zaman içerisinde çeşitli dergileri okuyarak kendimizi geliştirmeye çalıştık. Daha sonra da karikatür çizmeye başladım. Genellikle siyasi şeyler çiziyorum. Etrafta gördüğümüz olumsuzlukları kağıda döküyoruz. Güldürürken düşündürmek istiyoruz. Zonguldak zaten başlı başına sorunların içerisinde boğuşan bir şehir. Çocukluğumuzdan beri burada doğduk büyüyoruz. Zonguldak’ın sorunları çok. Derdi bitmiyor. Zonguldak’ın derdiği olduğu zaman bize de yansıyor. Olumsuzlukları gördüğümde kağıda dökmeden duramıyorum. Kendi tepkimi de bu şekilde dile getirmiş oluyorum" diye konuştu.

"TAKDİR EDEN DE VAR TEPKİ GÖSTEREN DE"

Çizdiği karikatürlerden dolayı kendisine tepki gösterenlerin de olduğunu ifade eden Şerif Cihan, "Bazı karikatürlerde yöneticilerin eksikliklerini göz önüne seriyoruz. Duyarlı olanlar eksikliklerini gidermeye çalışıyor. Biz takdiri vatandaştan bekliyoruz. Yöneticilerin bizi takdir etmesinden ziyade halkın bizi takdir etmesi, onların sorunlarını dile getirmek bizim hoşumuza gidiyor. Duyarlı insan çok. Çevredeki olumsuzlukları haberdar edenler oluyor. Sosyal medyadan iletenler oluyor. Herşeyi görme şansımız yok. Yaşanan sorunları iletip de dile getirmemi istiyorlar. Gülenler de oluyor kızanlar da oluyor. Bu zaten işin doğasında var. Kızan insanlar genelde eleştirilmeyi sevmeyenler oluyor. Hep güzel olalım istiyorlar. Özellikle de makam sahipleri eksikliklerini dile getirdiğimiz zaman rahatsız oluyorlar. Tepki gösteriyorlar. Bunları zaman zaman yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"İNSANLAR GAZETEYİ BİLE ZOR OKUR OLDU"

Arkadaşları ile birlikte çıkarttıkları mizah dergisinin 18. sayıya ulaştığını anlatan Şerif Cihan, şöyle devam etti:

"Dergi çıkartıyorduk 18. sayıya ulaştı. Ancak şu an beklemedeyiz. İnşallah ileride bir dergiye devam edeceğiz. İleride bir dergi çıkartmak istiyorum. Ama ulusal olsun istiyorum. Sadece yerelle sınırlı kalmasın. Daha çok insan tarafından görülsün. Daha çok insana sesimizi duyurabilelim. Sadece Zonguldak içinde değil dışarıda çok büyük üstadlar var, çizerler var. Onlarla birlikte Türkiye’nin sorunlarını, ilimizin sorunlarını dile getirecek bir dergi çıkartalım. Bu dergi Türkiye’de okunsun. Bir de mizah dergisini çıkartmak ayrı bir dert insanlara yayabilmek ayrı bir dert. İnternet ortamı var. İnsanlar gazeteyi bile zor okur oldu."