Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı! O teröristler etkisiz hale getirildi

SERİBER Üs Bölgesi'ne PKK/YPG'li teröristler, 21 Nisan'da sızma girişiminde bulunmuş, çıkan çatışmada 4 asker şehit olmuştu. Söz konusu saldırının ardından başlatılan operasyon kapsamında düzenlenen hava harekatı ile saldırıya katılan teröristlerden bir grubu etkisiz hale getirilmişti.

Kaçan teröristlerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sonucunda, 4 askerin şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren ve yerleri belirlenen bir grup terörist daha Hakurk'a düzenlenen yeni bir hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.



Askeri yetkililer, yapılan harekatlarla birlikte şehitlerin kanlarının yerde kalmadığını, diğer teröristleri de aynı sonun beklediğini ifade etti.

