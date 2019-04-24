Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı! O teröristler etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Seriberi Üs Bölgesi'ne 21 Nisan'da sızmaya çalışanların arasında yer alan bir grup terörist, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı! O teröristler etkisiz hale getirildi
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SERİBER Üs Bölgesi'ne PKK/YPG'li teröristler, 21 Nisan'da sızma  girişiminde bulunmuş, çıkan çatışmada 4 asker şehit olmuştu. Söz konusu  saldırının ardından başlatılan operasyon kapsamında düzenlenen hava harekatı ile  saldırıya katılan teröristlerden bir grubu etkisiz hale getirilmişti.
Kaçan teröristlerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar  sonucunda,  4 askerin şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren ve yerleri belirlenen  bir grup terörist daha Hakurk'a düzenlenen yeni bir hava harekatıyla etkisiz hale  getirildi.
 
Askeri yetkililer, yapılan harekatlarla birlikte şehitlerin kanlarının  yerde kalmadığını, diğer teröristleri de aynı sonun beklediğini ifade etti.
 

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