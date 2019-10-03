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Şehitlere küfür eden kişi kıskıvrak yakalandı

Sosyal medya sitelerinde yayınlanan bir videoda Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti, dini değerler ve şehitlere küfür, hakaret ve aşağılayıcı söylemlerde bulunan çocuk gözaltına alındı.

GÜNDEM 03.10.2019, 16:51 03.10.2019, 18:27
Şehitlere küfür eden kişi kıskıvrak yakalandı
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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir kişinin sosyal medya sitesinde Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti, dini değerler ve şehitlere küfür, hakaret ve aşağılayıcı söylemlerde bulunan bir video paylaşması üzerine kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

"BENİ KRALINIZ GELSE CEZAEVİNE ALAMAZ" DEMİŞTİ

Paylaşımda, "Beni kralınız gelse cezaevine alamaz" diyerek raporu olduğunu söyleyen kişinin paylaşımı kısa sürede yayıldı ve büyük tepki çekti.

SARIYER'DE YAKALANDI

Videodaki kişiyi internet adresinden belirleyen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumu Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 yaşından küçük O.K.'yı babasının Sarıyer Maden Mahallesi'nde bulunan evinde yakalayarak gözaltına aldı. O.K.'nın Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

#şehit #küfür #paylaşım
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