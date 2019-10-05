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Şehitlere küfredip "Yiyorsa gelin alın" dedi, PÖH evinden aldı

Sosyal medyada paylaşım yapan kişi şehitlere, bayrağa ve Türk halkına küfredip "Yiyorsa gelin alın" dedi. Görüntünün yayılması üzerine Polis Özel Harekat timleri şahısı gözaltına aldı.

GÜNDEM 05.10.2019, 11:09
Şehitlere küfredip "Yiyorsa gelin alın" dedi, PÖH evinden aldı
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SOSYAL medyada bir paylaşım yapan kişi Türk halkına, bayrağa ve şehitlere küfürler savurdu. Küstah sözleri yetmezmiş gibi de "Yiyorsa gelin alın" dedi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte Polis Özel Harekat (PÖH) timleri şahısı evinde gözaltına aldı.

GÖZALTINA ALINDI, 'PÖH'Ü ÇOK SEVİYORUM' DEDİ

Küstah paylaşım yaparak sosyal medyada büyük tepkilere yol açan şahıs, evinden alındı. Olay sonrası hakaretler savuran şahıs, "Polis Özel Harekat'ı çok seviyorum." dedi.

#şehit #küfür #sosyal medya
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