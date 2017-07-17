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Şehitler Köprüsü'ndeki kareyi paylaşıp, tek ülkeye dikkat çekti

Sosyal medya hesabından Şehitler Köprüsü'ndeki kalabalığın fotoğrafını paylaşan Tülay Kumaşçı, "İngiliz derin devleti bugün Şehitler Köprüsü'ne dikkatlice baksın" notunu düştü

Şehitler Köprüsü'ndeki kareyi paylaşıp, tek ülkeye dikkat çekti

Sosyal medya hesabından Şehitler Köprüsü'ndeki kalabalığın fotoğrafını paylaşan Tülay Kumaşçı, "İngiliz derin devleti bugün Şehitler Köprüsü'ne dikkatlice baksın" notunu düştü

17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:31
Şehitler Köprüsü'ndeki kareyi paylaşıp, tek ülkeye dikkat çekti
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SOSYAL medyayı aktif kullanan  Adnan Oktar'ın kediciklerinden Tülay Kumaşçı, 15 Temmuz anmalarıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"İNGİLİZ DERİN DEVLETİ DİKKATLİCE BAKSIN"

Milyonların sel olup aktığı Şehitler Köprüsü'ndeki kalabalığın fotoğrafını paylaşan Kumaşçı, "İngiliz derin devleti bugün Şehitler Köprüsü'ne dikkatlice baksın. Milletimizin imanlı, cesur, kahraman, asil duruşunu görsün. 15 Temmuz gecesi binlerce mucizeyle Allah bu milleti korudu. Gerçek bir işgal hareketiyle karşı karşıyaydık. Oyunları yerle bir oldu" ifadelerine yer verdi.

İşte kediciğin o paylaşımı; 

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Anahtar Kelimeler:
Adnan OktarAdnan Hoca
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