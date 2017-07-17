Şehitler Köprüsü'ndeki kareyi paylaşıp, tek ülkeye dikkat çekti

Milyonların sel olup aktığı Şehitler Köprüsü'ndeki kalabalığın fotoğrafını paylaşan Kumaşçı, "İngiliz derin devleti bugün Şehitler Köprüsü'ne dikkatlice baksın. Milletimizin imanlı, cesur, kahraman, asil duruşunu görsün. 15 Temmuz gecesi binlerce mucizeyle Allah bu milleti korudu. Gerçek bir işgal hareketiyle karşı karşıyaydık. Oyunları yerle bir oldu" ifadelerine yer verdi.

SOSYAL medyayı aktif kullanan Adnan Oktar 'ın kediciklerinden Tülay Kumaşçı, 15 Temmuz anmalarıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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