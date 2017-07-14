Şehitler Anıtı'nın etrafı güllerle süslendi

15 Temmuz'un yıl dönümü için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yakası çıkışında yapımına başlanan eşkenar beşgen mimariye sahip anıt tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan Şehitler Anıtı'nın etrafındaki düzenlemeler ise tüm hızıyla devam ediyor. Anıtın bulunduğu tepenin etrafı güllerle ve ağaçlarla süslendi. 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden vatandaşların isimlerinin yer aldığı levhalar da Şehitler Anıtı’nın etrafındaki ağaçların kenarlarına yerleştirildi. Anıta çıkan merdivenlerin etrafı ise ışıklandırma sistemleriyle donatıldı.Konuşma platformun yanında anma gecesi için köprünün giriş kısmında yoğun bir çalışma devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak törenler için büyük bir konuşma platformu inşa edildi. Köprünün giriş ve çıkışlarına ışık gösterisi için fenerler yerleştirildi. Köprünün etrafına ses sistemi kuruldu. Köprüdeki hazırlıkların anma töreni öncesi bitirilmesi planlanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki anma töreni yarın akşam yapılacak.