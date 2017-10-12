Şehitler Anıtı 10 Aralık’ta açılacak

İSTANBUL Beşiktaş’ta, 10 Aralık 2016’daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için yapılan ‘Şehitler Anıtı’ saldırının yıl dönümünde açılacak. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 10 Aralık Şehitler Parkı’nda inşa edilen anıt, Muammer Erer tarafından ay yıldız şeklinde tasarlandı. Anıt, parkın Şehitler Tepesi’ne (Beleş Tepe) yakın noktasında, 350 metrekarelik alana kuruldu. Anıt, hilal üzerinde 116, yıldız üzerinde ise 60 beyaz panel ve polis ambleminden oluşacak. İstanbul’da 10 Aralık 2016’daki Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından yaşanan terör saldırısında, 39’u emniyet mensubu 46 kişi hayatını kaybetmişti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.