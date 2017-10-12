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Şehitler Anıtı 10 Aralık’ta açılacak

İstanbul Beşiktaş’ta, 10 Aralık 2016’daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için yapılan ‘Şehitler Anıtı’ saldırının yıl dönümünde açılacak

Şehitler Anıtı 10 Aralık’ta açılacak

İstanbul Beşiktaş’ta, 10 Aralık 2016’daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için yapılan ‘Şehitler Anıtı’ saldırının yıl dönümünde açılacak

12 Ekim 2017 Perşembe 07:27
Şehitler Anıtı 10 Aralık’ta açılacak
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İSTANBUL Beşiktaş’ta, 10 Aralık 2016’daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için yapılan ‘Şehitler Anıtı’ saldırının yıl dönümünde açılacak. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 10 Aralık Şehitler Parkı’nda inşa edilen anıt, Muammer Erer tarafından ay yıldız şeklinde tasarlandı. Anıt, parkın Şehitler Tepesi’ne (Beleş Tepe) yakın noktasında, 350 metrekarelik alana kuruldu. Anıt, hilal üzerinde 116, yıldız üzerinde ise 60 beyaz panel ve polis ambleminden oluşacak. İstanbul’da 10 Aralık 2016’daki Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından yaşanan terör saldırısında, 39’u emniyet mensubu 46 kişi hayatını kaybetmişti.

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İstanbulBeşiktaşTerör Saldırısışehitler Anıtı
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