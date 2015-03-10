Şehit ve gazi yakınlarına müjde

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 4 bin 200 şehit yakını, gazi ve gazi yakınları, vazife ve harp malulleri ile terör mağduru sivil vatandaşın atamasına ilişkin işlemleri tamamladı. 81 ilde başvuruların tek tek alındığı çalışma kapsamında hazırlanan evraklar Devlet Personel Başkanlığı'na teslim edildi. Atama müjdesini ise Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 17 Nisan'da katılacağı bir programda duyuracağı öğrenildi. Bakanlık, 24 Nisan'da yapılacak Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı anma törenleri öncesi şehit yakını ve gazilere yönelik önemli bir atamayı hayata gerçekleştirmiş olacak.

SON 8 AYDA 10 BİN 227 ATAMA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 27 Temmuz 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 3 bin 527 şehit yakını ile gazi ve gazi yakının ataması gerçekleştirilmişti. Ardından 2 Ekim 2014 tarihinde 2 bin 500 atama daha yapılmıştı. Son olarak yapılacak 4 bin 200 atamayla birlikte son 8 ayda toplam 10 bin 227 şehit yakını ile gazi ve gazi yakının ataması gerçekleştirilmiş olacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, daha önce "Şehit yakınları ve gazilerimiz milletimizin bizlere emanetidir. Bu emanete sahip çıkmak da yine devlet ve millet olarak temel görevimizdir" demişti.



