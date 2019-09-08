Şehit Şube Müdürü'nün kanı yerde kalmadı
Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın şehit düşmesinin ardından başlatılan operasyonlarda 3 terörist etkisiz hale getirildi
"İÇ güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin Ömerli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Etkisiz hale getirilen teröristler, Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva’nın şehit edilmesi ve bir güvenlik korucusunun yaralanması olayını gerçekleştiren teröristler olduğu tespit edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
SOYLU DA TWITTTER'DAN AÇIKLAMIŞTI
İçişleri Bakan Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından konuyla ilgili olarak açıklama yaptı. Bakan Soylu, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Polis Özel Harekât Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın kanının yerde kalmadığını belirterek, "Kıymetli arkadaşım, Tufan Müdürüm, kanın yerde kalmadı. 3'ü de leş olarak alındı! Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Şehit Kansuva, bugün Ankara'da toprağa verilecek.
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
|İmsak
|05:04
|Güneş
|06:26
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:35
|Akşam
|19:24
|Yatsı
|20:41
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0