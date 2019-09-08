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Şehit Şube Müdürü'nün kanı yerde kalmadı

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın şehit düşmesinin ardından başlatılan operasyonlarda 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM 08.09.2019, 14:16
Şehit Şube Müdürü'nün kanı yerde kalmadı
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"İÇ güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin Ömerli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca  bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
 
Etkisiz hale getirilen teröristler, Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva’nın  şehit edilmesi ve bir güvenlik korucusunun yaralanması olayını gerçekleştiren teröristler olduğu tespit edilmiştir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
 
SOYLU DA TWITTTER'DAN AÇIKLAMIŞTI
 
İçişleri Bakan Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından konuyla ilgili olarak açıklama yaptı. Bakan Soylu, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Polis Özel Harekât Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın kanının yerde kalmadığını belirterek, "Kıymetli arkadaşım, Tufan Müdürüm, kanın yerde kalmadı. 3'ü de leş olarak alındı! Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.
 
Şehit Kansuva, bugün Ankara'da toprağa verilecek.

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