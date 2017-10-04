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Şehit Savcı Kiraz soruşturmasında flaş gelişme

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makamında şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, teröristlere yardım ettikleri öne sürülen 2 şüpheli, savcılıkça tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

Şehit Savcı Kiraz soruşturmasında flaş gelişme

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makamında şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, teröristlere yardım ettikleri öne sürülen 2 şüpheli, savcılıkça tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

04 Ekim 2017 Çarşamba 17:48
Şehit Savcı Kiraz soruşturmasında flaş gelişme
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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, 31 Mayıs 2015'te İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makamında şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında, eylemi gerçekleştiren terör örgütü DHKP/C mensubu Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol'a silah temin eden M.K. ile iki teröristi evinde barındıran C.Ö. gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcılığa ifade veren şüphelilerden M.K. "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye yardım etme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından, diğer şüpheli C.Ö. ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanma talebiyle  hakimliğe sevk edildi.

Şüpheliler nöbetçi hakimlikte sorgulanacak.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıMehmet Selim KirazÇağlayanDHKP/C
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