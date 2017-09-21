Şehit polis Adana’ya uğurlandı

ŞEHİT Polis Yıldırım’ın Türk bayrağına sarılı naaşı Ömer Halisdemir Eğitim Araştırma hastanesinden alınarak Polis Meslek Eğitim Merkez Müdürlüğü tören alanına getirildi. Şehit olduğu yerde görev arkadaşları tarafından dualarla memleketi Adana’ya uğurlandı. Basına kapalı olan törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu, Erdoğan Özegen, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, şehidin ailesi ve görev arkadaşları katıldı.

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