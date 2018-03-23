Şehit Pilot Üsteğmen Nevşehir'den uğurlandı

KAPADOKYA Havalimanı'nYasin Boyda düzenlenen uğurlama törenine, Vali İlhami Aktaş, Kayseri Garnizon Komutanı Hava Tuğgerneral Ercan Teke, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, Nevşehir Garnizon Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Şehit 'un eşi Çağla Boy, oğlu ve yakınları ile silah arkadaşları katıldı.

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