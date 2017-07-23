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Şehit olan polisler için tören düzenlendi

Esenler'de geçirdikleri trafik kazasında şehit olan polis memurları Ertuğrul Taciroğulları ve Burak Bülbül'ün cenazeleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi

Şehit olan polisler için tören düzenlendi

Esenler'de geçirdikleri trafik kazasında şehit olan polis memurları Ertuğrul Taciroğulları ve Burak Bülbül'ün cenazeleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi

23 Temmuz 2017 Pazar 16:36
Şehit olan polisler için tören düzenlendi
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ESENLER'DE geçirdikleri trafik kazasında şehit olan  iki polis için İstanbul Emniyet  Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törene  katılan Vali Vasip Şahin, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile beraberindeki  protokol üyeleri, şehit polislerin babaları Mansur Taciroğulları ve Ali Bülbül  ile aile fertlerine başsağlığı diledi. Emniyet Müdürü Çalışkan, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal  Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, 22 Temmuz günü saat 15.30  sıralarında Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memurları  Ertuğrul Taciroğulları ve Burak Bülbül'ün günlük görevlerini ifa ettikleri sırada  Bayrampaşa'da meydana gelen trafik kazasında şehit oldukları haberini büyük bir  üzüntüyle aldığını ifade etti.
Çalışkan, polis memurları Ertuğrul ve Burak'ın ilk görev yerleri olan  İstanbul'da aynı timde göreve başladıklarını, mesleğe başladıkları günden şehit  oldukları güne kadar birbirlerine canlarını emanet ettiklerini ve nihayetinde  şerefleriyle, üniformalarının içinde beraber şehit olduklarını söyledi. Şehit polislerin daha mesleklerinin birinci yılını yeni  doldurduklarını anımsatan Çalışkan, "Ülkemizin, İstanbul emniyetinin en yoğun  olduğu bir süreçte aslanlar gibi görev yaptılar. Bir yıllık meslek hayatlarına  bir çok iyiliği ve güzelliği sığdırdılar. Onların bu çabalarının milletimizin  vicdanında hak ettiği yeri bulacağına olan inancım tamdır." diye konuştu.

"Sözlerimi, şehit olan bu kardeşlerimin mağduriyetlerini giderdikleri  onlarca vatandaşımızdan bir tanesinin teşekkür mektubundan bazı satırlarla  noktalamak istiyorum." diyen Çalışkan, şunları söyledi: "Vatandaşımızın mektubunda şu cümleler yer alıyor: Bir gün  motosikletli polis timlerinden bir telefon geldi. Televizyonumuzun çalınıp  çalınmadığını sordular. Biz evde değildik. Bilahare kontrol ettik ve evimize  hırsız girdiğini öğrendik. Bizimle birlikte şüphelileri de karakola götürdüler.  Ve daha 1,5 yıl yıl önce satın aldığımız ve çalınan televizyonumuzu geri aldık.  Meğer televizyonun markasından yola çıkarak fabrikasını aramış ve bize  ulaşmışlar. Bu dikkatli çalışmaları bizi çok mutlu etti. Süreç boyunca da bizimle  ilgilendiler. Kendilerine hediye vermek istedik. Ama asla kabul etmediler.  Böylesine iyi yetişmiş duyarlı ve nazik polis memurları olduğunu görmek bizi  gerçekten mutlu etti."

 Çalışkan, genç yaşta şehadete eren Ertuğrul Taciroğulları ve Burak  Bülbül'e Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi. Fatih Müftüsü Vahap Kapıcıoğlu'nun yaptığı duanın ardından şehit  polislerden Ertuğrul Taciroğulları'nın cenazesi toprağa verilmek üzere  Kayseri'ye, Burak Bülbül'ün cenazesi de Kütahya'ya gönderildi.

Esenler'de geçirdikleri trafik kazasında şehit olan  iki polis için İstanbul Emniyet  Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törene  katılan Vali Vasip Şahin, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile beraberindeki  protokol üyeleri, şehit polislerin babaları Mansur Taciroğulları ve Ali Bülbül  ile aile fertlerine başsağlığı diledi. Emniyet Müdürü Çalışkan, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal  Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, 22 Temmuz günü saat 15.30  sıralarında Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memurları  Ertuğrul Taciroğulları ve Burak Bülbül'ün günlük görevlerini ifa ettikleri sırada  Bayrampaşa'da meydana gelen trafik kazasında şehit oldukları haberini büyük bir  üzüntüyle aldığını ifade etti.
Çalışkan, polis memurları Ertuğrul ve Burak'ın ilk görev yerleri olan  İstanbul'da aynı timde göreve başladıklarını, mesleğe başladıkları günden şehit  oldukları güne kadar birbirlerine canlarını emanet ettiklerini ve nihayetinde  şerefleriyle, üniformalarının içinde beraber şehit olduklarını söyledi. Şehit polislerin daha mesleklerinin birinci yılını yeni  doldurduklarını anımsatan Çalışkan, "Ülkemizin, İstanbul emniyetinin en yoğun  olduğu bir süreçte aslanlar gibi görev yaptılar. Bir yıllık meslek hayatlarına  bir çok iyiliği ve güzelliği sığdırdılar. Onların bu çabalarının milletimizin  vicdanında hak ettiği yeri bulacağına olan inancım tamdır." diye konuştu.

"Sözlerimi, şehit olan bu kardeşlerimin mağduriyetlerini giderdikleri  onlarca vatandaşımızdan bir tanesinin teşekkür mektubundan bazı satırlarla  noktalamak istiyorum." diyen Çalışkan, şunları söyledi: "Vatandaşımızın mektubunda şu cümleler yer alıyor: Bir gün  motosikletli polis timlerinden bir telefon geldi. Televizyonumuzun çalınıp  çalınmadığını sordular. Biz evde değildik. Bilahare kontrol ettik ve evimize  hırsız girdiğini öğrendik. Bizimle birlikte şüphelileri de karakola götürdüler.  Ve daha 1,5 yıl yıl önce satın aldığımız ve çalınan televizyonumuzu geri aldık.  Meğer televizyonun markasından yola çıkarak fabrikasını aramış ve bize  ulaşmışlar. Bu dikkatli çalışmaları bizi çok mutlu etti. Süreç boyunca da bizimle  ilgilendiler. Kendilerine hediye vermek istedik. Ama asla kabul etmediler.  Böylesine iyi yetişmiş duyarlı ve nazik polis memurları olduğunu görmek bizi  gerçekten mutlu etti."

 Çalışkan, genç yaşta şehadete eren Ertuğrul Taciroğulları ve Burak  Bülbül'e Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi. Fatih Müftüsü Vahap Kapıcıoğlu'nun yaptığı duanın ardından şehit  polislerden Ertuğrul Taciroğulları'nın cenazesi toprağa verilmek üzere  Kayseri'ye, Burak Bülbül'ün cenazesi de Kütahya'ya gönderildi.

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