Şehit olan polisler için tören düzenlendi

ESENLER'DE geçirdikleri trafik kazasında şehit olan iki polis için İstanbul Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törene katılan Vali Vasip Şahin, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile beraberindeki protokol üyeleri, şehit polislerin babaları Mansur Taciroğulları ve Ali Bülbül ile aile fertlerine başsağlığı diledi. Emniyet Müdürü Çalışkan, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, 22 Temmuz günü saat 15.30 sıralarında Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memurları Ertuğrul Taciroğulları ve Burak Bülbül'ün günlük görevlerini ifa ettikleri sırada Bayrampaşa'da meydana gelen trafik kazasında şehit oldukları haberini büyük bir üzüntüyle aldığını ifade etti.

Çalışkan, polis memurları Ertuğrul ve Burak'ın ilk görev yerleri olan İstanbul'da aynı timde göreve başladıklarını, mesleğe başladıkları günden şehit oldukları güne kadar birbirlerine canlarını emanet ettiklerini ve nihayetinde şerefleriyle, üniformalarının içinde beraber şehit olduklarını söyledi. Şehit polislerin daha mesleklerinin birinci yılını yeni doldurduklarını anımsatan Çalışkan, "Ülkemizin, İstanbul emniyetinin en yoğun olduğu bir süreçte aslanlar gibi görev yaptılar. Bir yıllık meslek hayatlarına bir çok iyiliği ve güzelliği sığdırdılar. Onların bu çabalarının milletimizin vicdanında hak ettiği yeri bulacağına olan inancım tamdır." diye konuştu.

"Sözlerimi, şehit olan bu kardeşlerimin mağduriyetlerini giderdikleri onlarca vatandaşımızdan bir tanesinin teşekkür mektubundan bazı satırlarla noktalamak istiyorum." diyen Çalışkan, şunları söyledi: "Vatandaşımızın mektubunda şu cümleler yer alıyor: Bir gün motosikletli polis timlerinden bir telefon geldi. Televizyonumuzun çalınıp çalınmadığını sordular. Biz evde değildik. Bilahare kontrol ettik ve evimize hırsız girdiğini öğrendik. Bizimle birlikte şüphelileri de karakola götürdüler. Ve daha 1,5 yıl yıl önce satın aldığımız ve çalınan televizyonumuzu geri aldık. Meğer televizyonun markasından yola çıkarak fabrikasını aramış ve bize ulaşmışlar. Bu dikkatli çalışmaları bizi çok mutlu etti. Süreç boyunca da bizimle ilgilendiler. Kendilerine hediye vermek istedik. Ama asla kabul etmediler. Böylesine iyi yetişmiş duyarlı ve nazik polis memurları olduğunu görmek bizi gerçekten mutlu etti."

Çalışkan, genç yaşta şehadete eren Ertuğrul Taciroğulları ve Burak Bülbül'e Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi. Fatih Müftüsü Vahap Kapıcıoğlu'nun yaptığı duanın ardından şehit polislerden Ertuğrul Taciroğulları'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Kayseri'ye, Burak Bülbül'ün cenazesi de Kütahya'ya gönderildi.

Esenler'de geçirdikleri trafik kazasında şehit olan iki polis için İstanbul Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törene katılan Vali Vasip Şahin, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile beraberindeki protokol üyeleri, şehit polislerin babaları Mansur Taciroğulları ve Ali Bülbül ile aile fertlerine başsağlığı diledi. Emniyet Müdürü Çalışkan, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, 22 Temmuz günü saat 15.30 sıralarında Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memurları Ertuğrul Taciroğulları ve Burak Bülbül'ün günlük görevlerini ifa ettikleri sırada Bayrampaşa'da meydana gelen trafik kazasında şehit oldukları haberini büyük bir üzüntüyle aldığını ifade etti.

Çalışkan, polis memurları Ertuğrul ve Burak'ın ilk görev yerleri olan İstanbul'da aynı timde göreve başladıklarını, mesleğe başladıkları günden şehit oldukları güne kadar birbirlerine canlarını emanet ettiklerini ve nihayetinde şerefleriyle, üniformalarının içinde beraber şehit olduklarını söyledi. Şehit polislerin daha mesleklerinin birinci yılını yeni doldurduklarını anımsatan Çalışkan, "Ülkemizin, İstanbul emniyetinin en yoğun olduğu bir süreçte aslanlar gibi görev yaptılar. Bir yıllık meslek hayatlarına bir çok iyiliği ve güzelliği sığdırdılar. Onların bu çabalarının milletimizin vicdanında hak ettiği yeri bulacağına olan inancım tamdır." diye konuştu.

"Sözlerimi, şehit olan bu kardeşlerimin mağduriyetlerini giderdikleri onlarca vatandaşımızdan bir tanesinin teşekkür mektubundan bazı satırlarla noktalamak istiyorum." diyen Çalışkan, şunları söyledi: "Vatandaşımızın mektubunda şu cümleler yer alıyor: Bir gün motosikletli polis timlerinden bir telefon geldi. Televizyonumuzun çalınıp çalınmadığını sordular. Biz evde değildik. Bilahare kontrol ettik ve evimize hırsız girdiğini öğrendik. Bizimle birlikte şüphelileri de karakola götürdüler. Ve daha 1,5 yıl yıl önce satın aldığımız ve çalınan televizyonumuzu geri aldık. Meğer televizyonun markasından yola çıkarak fabrikasını aramış ve bize ulaşmışlar. Bu dikkatli çalışmaları bizi çok mutlu etti. Süreç boyunca da bizimle ilgilendiler. Kendilerine hediye vermek istedik. Ama asla kabul etmediler. Böylesine iyi yetişmiş duyarlı ve nazik polis memurları olduğunu görmek bizi gerçekten mutlu etti."

Çalışkan, genç yaşta şehadete eren Ertuğrul Taciroğulları ve Burak Bülbül'e Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi. Fatih Müftüsü Vahap Kapıcıoğlu'nun yaptığı duanın ardından şehit polislerden Ertuğrul Taciroğulları'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Kayseri'ye, Burak Bülbül'ün cenazesi de Kütahya'ya gönderildi.