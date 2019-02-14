Şehit nişanlısı açtığı tazminat davasını kazandı

Adana'da evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı, düğüne bir ay kala şehit olan S.G., çektiği acı, elem ve ıstırap gerekçesiyle açtığı davadan 20 bin lira tazminat kazandı

Şehit nişanlısı açtığı tazminat davasını kazandı
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ADANA'da yaşayan S.G., düğününe 1 ay kala polis memuru nişanlısını 2016 yılının Ağustos ayında Van'daki hain terör saldırısında kaybetti. Nişanlısının hatıralarıyla yaşayan S.G., bu olaydan yaklaşık 1.5 yıl sonra avukatı Nazan Akça aracılığıyla yaşadığı acı, elem ve ıstırap nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 30 bin manevi, 10 bin de maddi olmak üzere 40 bin liralık tazminat davası açtı. Söz konusu davaya bakan Van 3. İdare Mahkemesi 8 ay gibi kısa bir sürede karara vardı.

8 AYDA KARAR ÇIKTI

Mahkeme heyeti, S.G.'nin 10 bin liralık 'destekten mahrum kalma tazminatı' talebini, genç kadının nişanlısıyla arasında evlilik birliği sağlanmadığı gerekçesiyle reddetti. Mahkeme, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, genç kadına 20 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Kararı değerlendiren avukat Akça, Türkiye'de ilk defa bir şehidin nişanlısına manevi tazminat ödenmesine hükmedildiğine dikkat çekip, kararın 'emsal bir karar' olduğunu savundu. Akça, "Müvekkilimin duyduğu ve ömür boyu duyacağı acı ve ıstırabı kısmen de olsa karşılayabilmek için bu davayı açtık ve mahkeme de bizi haklı gördü" dedi.

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