Şehit işçinin acı haberi ailesini yasa boğdu

YETKİLİLER, Yeşilyurt Mahallesi’ndeki şehidin baba evine gelerek sağlık görevlileri eşliğinde şahadet haberini ailesine verdi. Oğlu Osman Soylu’nun acı haberini alan emekli işçi baba Salih, anne Şükran ve eşi Serap Soylu ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılıp taziye çadırı kuruldu.
Osman Soylu’nun 2 yıldır üs inşaatında işçi olarak çalıştığı, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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